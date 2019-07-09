В Коркино ранним утром пронесся ураган

Разбушевавшаяся стихия принесла немало неприятностей жителям Коркино (Челябинская область) сегодня, 9 июля, ранним утром.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» одна из жительниц, в седьмом часу утра она проснулась от сильного гула. «Было такое ощущение, что самолет падает на дом», - поделилась горожанка. Она выглянула в окно и увидела дождь, трепещущие от шквалистого ветра деревья и град.

Утром во двое женщина смогла оценить результат разгула стихии – ветер наломал большое количество веток, в отдельных местах лежал снег, не успевший растаять под утренними лучами солнца. Коммунальщикам придется не один день ликвидировать последствия пронесшегося урагана.

Садоводы переживали, как бы град не уничтожил результаты их трехмесячного труда на грядках. Но, к счастью, вихрь прошел мимо садовых участков.

Синоптики прогнозируют, что уже в ближайшие дни в Челябинской области установится жаркая погода. В среду, 10 июля, столбик термометра подберется к тридцатиградусной отметке. В выходные воздух прогреется до плюс 33-34 градусов.