В районе Сима затор спровоцировали непогода и водители

Затруднено движение автомобилей на федеральной трассе М-5 в районе города Сим (Ашинский район, Челябинская область).

По данным УпрДор «Южный Урал» причиной появившегося на трассе затора стали неблагоприятные погодные условия. В АО «УралАвтодор» (подрядной организации) считают, что трудности с проездом в районе Сима образовались по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения.

Напомним, сутки назад на участке М-5 с 1547 по 1871 километры (от границы с республикой Башкортостан до Челябинска) с утра четверг, 14 марта, было введено ограничение движения для автобусов и большегрузов. В 6 утра пятницы, 15 марта, оно было снято.

В УралАвтодор уточнили, некоторые водители большегрузов в период ограничения движения не заняли площадки для стоянок и отдыха, а расположились на проезжей части.

Также осложняют проезд владельцы легковых автомобилей, которые предприняли попытку объехать затор по обочинам, что спровоцировало несколько мелких аварий, уточнили дорожники.

В настоящий момент на месте работает спецтехника, сотрудники АО «УралАвтодор», ГИБДД, в ближайшее время прибудет дополнительная техника. «На участке от 1546 до 1619 километра трассы М-5 «Урал» вблизи города Сим работает 5 комбинированных дорожных машин, проезд для автомобилей открыт», - прокомментировал заместитель директора по содержанию автомобильных дорог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин. Перекрывать данный участок федеральной трассы дорожники пока не собираются. «Специалистами ФКУ Упрдор «Южный Урал» и подрядными организациями предпринимаются все усилия, чтобы не допустить введения ограничения на автодороге федерального значения», - добавили в УпрДор.

Замечания и предложения по содержанию автодорог федерального значения М-5 «Урал» по Челябинской области принимаются по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы АО «УралАвтодор» 8-(912)-790-03-74.