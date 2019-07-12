В связи с жарой ограничено движение на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях

В связи с жарой движение тяжеловесного транспорта по федеральным дорогам в Челябинской и Курганской областях ограничено 12 июля с 14:00 до 20:00 часов (время местное)!

В связи с температурой воздуха свыше 32 градусов, на основании приказа Федерального дорожного агентства от 25.03.2019 г. № 1002 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2019 году», введено ограничение движения большегрузного транспорта на следующих федеральных дорогах, расположенных в Челябинской и Курганской областях:

- на участке км 1780+000 – км 1871+000 а/д федерального значения М-5 «Урал», участок от г. Миасс до въезда в Челябинск;

- на участке км 11+400 – км 130+000 а/д федерального значения М-5 «Урал» (поъезд к г. Екатеринбург);

- на участке км 16+270 – км 146+128 а/д А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан;

- на участке км 12+960 – км 465+331 а/д федерального значения -254 «Иртыш» Челябинск – Курган – граница с Республикой Казахстан.