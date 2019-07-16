Присылайте свои новости

В восьми городах Челябинской области объявлены НМУ на фоне жары
Среда обитания
Вчера, 23:06
Автор: 
Олеся Денисова

На территории восьми городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Вдобавок синоптики обещают высокие температуры воздуха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Магнитогорске, Коркино, Сатке и Аше режим «черного неба» прогнозируется до 14 часов четверга, 18 июля.

В Челябинске, Карабаше, Златоусте НМУ первой степени опасности продлится до 19 часов четверга.

Кроме того, отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности – до 19 часов 18 июля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Администрациям городов, где объявлены НМУ, предписано обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий: запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Правда, мало кто из южноуральцев прислушался к этой просьбе.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908)094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.

Автор: 
Олеся Денисова
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