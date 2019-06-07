Власть и промышленники будут вместе снижать выбросы в Челябинске

Власть и промышленники Челябинска будут совместными силами снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующие соглашения было подписано сегодня, седьмого июня, на площадке Петербургского международного экономического форума.

Четырехсторонние соглашения по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Челябинска подписали между собой министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и промышленные предприятия: Челябинский трубопрокатный завод, завод «Минплита» и ООО «Промрекультивация».

Как подчеркнул глава Челябинской области Алексей Текслер, благодаря подписанию этих соглашений появляется возможность ускорить решение сложных экологических задач в регионе. Он напомнил, что реализация национального проекта «Экология» и комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу начинается в рамках майского указа президента РФ. Особое внимание будет уделяться Челябинску и Магнитогорску.

«В состав комплексных планов вошли мероприятия по 17-ти крупным промышленным предприятиям, в том числе по установке современного газоочистного оборудования, оснащению системами контроля, переходу на новые технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. Уверен, что наша совместная работа позволит к 2024-му году снизить выбросы в атмосферу на 20 процентов в Магнитогорске и на 38 процентов - в Челябинске. А значит, серьезно улучшить качество жизни южноуральцев», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, четырехсторонние соглашения подписаны в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Согласно документам ЧТПЗ, «Минплита» и «Промрекультивация» до 2024-го года реализуют разработанный ранее план мероприятий по сокращению выбросов.

Так, предприятие «Минплита» на 23 процента снизит загрязняющие выбросы (в том числе по опасным веществам второго и третьего класса). ООО «Промрекультивация» на охлаждение очагов зон самонагревания в отработанной выработке угольного разреза «Коркинский» и строительство трубопровода для подачи закладочного материала в этом и в следующем годах направит свыше 270-ти миллионов рублей.

В результате к 2024-му году количество выбросов загрязняющих веществ от эндогенных пожаров сократится на одну тысячу тонн в год.