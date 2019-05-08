Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре на День Победы

Аномальная жара сохранится в Челябинской области в День Победы, 9 мая. Южноуральцев, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях и акции «Бессмертный полк», рекомендуют принять меры предосторожности.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 9 мая в большинстве районов области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более выше климатической нормы. В Челябинске воздух будет прогреваться до плюс 27-29 градусов, в отдельных районах столбик термометра поднимется выше отметки 30 градусов. «Во время проведения мероприятий между 11 и 16 часами температура атмосферного воздуха может достигать 30-35 градусов по Цельсию», - предупреждают в пресс-службе областного правительства.

При высокой температуре воздуха ощущается недостаток кислорода в воздухе, особенно в больших городах. Не лучшим образом себя могут чувствовать лица с заболеваниями сердца и сосудов, а также люди пожилого возраста, страдающие кислородной недостаточностью, и маленькие дети. Им не рекомендуется приближаться к оживленным автомагистралям, где скапливаются вредные примеси.

Синоптики также обещают грозы, град и порывистый ветер (местами он будет достигать 17 метров в секунду). Грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями и ослабленной нервной системой.

Областные власти просят южноуральцев, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях и шествии, обязательно надеть головные уборы (на себя и детей), взять с собой питьевую воду. Желательно одеться в светлую одежду из натуральных материалов. В этот день рекомендуется сократить потребление кофе, сахара, алкоголя.

Все массовые мероприятия в День Победы будут сопровождать бригады скорой медицинской помощи. Южноуральцам советуют принимать назначенные врачом лекарства, контролировать уровень давления, а при ухудшении самочувствия обращаться медикам.