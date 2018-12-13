В пяти городах Челябинской области еще на двое суток продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Южноуральцы живут в режиме «черного неба» уже почти две недели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске НМУ второй степени опасности сохранятся до 19 часов пятницы, 14 декабря. В Магнитогорске, Карабаше, Коркино и Сатке НМУ первой степени опасности продержатся до 19 часов четверга, 13 декабря.

В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. На сайте минэкологии региона этой неделе не обновляли данные о результатах исследования атмосферного воздуха передвижными лабораториями и стационарными постами.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в Магнитогорске 11 декабря зафиксировано 6 случаев превышения ПДКмр взвешенных веществ (максимальная концентрация составила 1,6 ПДКмр в Ленинском районе, правый берег) и 3 случая превышения ПДКмр оксида углерода (максимальная концентрация составила 1,8 ПДКмр в Ленинском районе).

В Управлении Росприроднадзора региона сообщили, что для усиления контроля за предприятиями к рейдовым мероприятиям привлекается не только передвижная лаборатория филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области, но и аналогичные лаборатории из Екатеринбурга и Курганской области. Помимо этого, в проверках задействованы беспилотные летательные аппараты.

По всем выявленным превышениям выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ведутся административные расследования. По результатам проверок приостановлено действие разрешения на выбросы у 4 предприятий федерального надзора 1-2 категории опасности.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ. Управление Росприроднадзора убедительно просит руководителей предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908) 094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайтРоспотребнадзора.