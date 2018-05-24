Заболели голуби и попугаи

В Магнитогорске (Челябинская область) установлены ограничительные мероприятия по орнитозу птиц, голубей и попугаев, в неблагополучном пункте. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

«Установлено, что житель Магнитогорска разводит попугаев в домашних условиях. При проведении мониторинговых исследований на орнитоз декоративной птицы, принадлежащей ему, выявлен генетический материал возбудителя хламидиоза птиц (орнитоза). Клинических признаков заболевания на момент отбора проб у птицы не наблюдалось. Предположительно птицы, два амадина, болели уже десять дней. В очаге заражения находились еще шесть попугаев», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

У соседа владельца заболевших попугаев было двадцать голубей. Несмотря на отсутствие клинических признаков болезни у сизых, в их помете также выявлен возбудитель орнитоза. Все птицы были вынужденно убиты.

С 17 мая в неблагополучном пункте, расположенном в двух домах с птицами по адресу: город Магнитогорск, улица Красноармейская, установлены ограничительные мероприятия по орнитозу птиц.

В целях нераспространения и ликвидации инфекции проведены оздоровительные мероприятия. Больные птицы вынужденно убиты и уничтожены. Оставшиеся в неблагополучном пункте попугаи проходят лечение. Проведена дезинфекция мест содержания птиц.