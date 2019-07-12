Защити своего ребенка! МЧС предупреждает о рисках для населения в условиях аномально жаркой погоды

Синоптики прогнозируют, что выходные дни на Южном Урале будут аномально жаркими с максимальной температурой воздуха до 39°. Люди отправятся отдыхать на водоемы, а значит, вероятность стать жертвой стихии возрастает многократно. Чтобы свести риски к минимуму сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют южноуральцам соблюдать элементарные требования безопасности!

Лето пусть постепенно, но входит в свои права. Люди стремятся с максимальной пользой провести свой досуг, зарядится положительными эмоциями. Вот только в некоторых случаях отдых на природе благополучно не закончился.Что говорить, если даже не самое теплое начало недели привело к гибели троих подростков. А всего с начало купального сезона 2019 года утонули уже 7 детей!Объединяет все происшествия два момента: первый – купание в необорудованных местах, второй – недостаточный контроль со стороны взрослых. Всё это подчеркивает простую истину – водаошибок не прощает и не щадит никого.

Каждый человек должен знать, что на территории оборудованных мест для купания спасатели следят за безопасностью граждан. Вот только неофициальных мест значительно больше и многие из них пользуются популярностью у жителей. Часто человек платит очень высокую цену за свою беспечность, решаясь окунуться там, где этого делать нельзя.

Особую тревогу при этом вызывает подрастающее поколение. Наши дети бесстрашны и зачастую не могут трезво оценить все риски и угрозы, а значит, за ними нужен глаз да глаз. Когда на дворе летние каникулы – «диктатура безопасности» должна быть в приоритете!

Уважаемые родители, не отпускайте детей одних на водоем и не оставляйте их без присмотра! Не забывайте, про важность использования спасательных жилетов!Жизнь человека бесценна!

При возникновении происшествий незамедлительно звоните по номеру «01», «101» или «112».

Сотрудники Главного управления МЧС России по Челябинской области в очередной раз напоминают жителям и гостям Южного Урала, что находясь на водных объектах запрещено:

- купаться в незнакомых, необорудованных для этих целей местах;

- прыгать с обрывов и нырять, не проверив дно;

- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- заплывать за буйки и пытаться переплыть водоем;

- оставлять детей без присмотра вблизи открытой воды.

- заходить в воду после длительного нахождения на солнце или большой физической нагрузки.