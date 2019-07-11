Засохшие ели заменят в Челябинске в течение двух лет

Погибающие деревья в Советском и Центральном районах Челябинска пообещали заменить в течение двух лет – 2019 и 2020 годов.

Общественная организация «Гражданский патруль» напомнила, голубые ели в центре города стали массово засыхать в конце лета 2018 года.

Тогда спилили несколько засохших деревьев на улице Сони Кривой. Но до настоящего момента городские и районные власти не могут решить вопрос, кто будет отвечать за уход за деревьями.

По факту гибели ландшафтных деревьев правозащитники 30 мая обратились в прокуратуру и минэкологии. Гражданский патруль просит привлечь к проверке специалистов-лесопатологии для установления диагноза больных деревьев и причин заболевания, а также принятия экстренных мер по их лечению. Управление экологии сообщило общественникам, что деревья собираются заменить.

«В весенне-осенний период 2019-2020 годов за счет субсидии из бюджета Челябинской области будет проведено масштабное озеленение вдоль областных магистралей города. В настоящее время Управлением дорожного хозяйства совместно с администрациями районов завершены работы по уточнению объемов высадки зеленых насаждений, с учетом замены сухостойных деревьев, - сообщил начальник Управления экологии и природопользования Челябинска Алена Юшкова.

Активист «Гражданского патруля» в Челябинске Георгий Акмен опасается, в ходе компенсационных высадок взамен погибших взрослых деревьев высадят саженцы молодняка. «Плохо то, что это разовая акция и до сих пор не ясно кто ответственен за состояние деревьев в городе, а значит эта ситуация в любой момент может повториться», - отметил Георгий Акмен. Общественники намерены довести решение вопроса до конца.