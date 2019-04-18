Завтра в Челябинске стартует первый федеральный экологический форум

Первый федеральный экологический форум в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» стартует завтра, 19 апреля, в Челябинске.

В форуме примут участие региональные координаторы партпрпоекта, представители депутатского корпуса, волонтерских движений, общественники, экологи. Планируется участие министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, его первого зама, представителей минпромторга РФ, миэнергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федерального агентства водных ресурсов, Роспотребнадзора РФ, депутатов Госдумы и врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Предусмотрены три дискуссионные площадки: «Эффективная система обращения с отходами», «Снижение загрязнения воздуха в индустриальных центрах — баланс интересов экологии и экономики» и «Экологическое воспитание и эковолонтерство». ПО завершении работы площадок состоится пленарное заседание.

В рамках обсуждения качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов затронут вопросы, связанные с исполнением указа Президента Владимира Путина о наведении порядка в 12 городах, испытывающих наиболее сильное негативное влияние на окружающую среду, реализация закона о наилучших доступных технологиях, в том числе, установке счетчиков на трубы предприятий-загрязнителей, которые должны фиксировать порядка 60% выбросов в атмосферу и воду.

Планируется обсудить вопросы реализации реформы обращения с отходами в регионах, качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, а также развития эковолонтерства.