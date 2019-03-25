Жителей Челябинска зовут на субботники

Первого апреля в областном центре начнутся традиционные субботники. Генеральная уборка города продлится до первого июня.

Об этом сообщил сегодня, 25 марта, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления благоустройства города Владимир Жучков.

«Предстоит очистить от мусора дороги, скверы, дворы, кладбища. Будем привлекать жителей, предприятия, общественные организации. Всех обеспечим инвентарем», - сказала Владимир Жучков.

Особое внимание будет уделено вывозу мусора. Чтобы не получилось так, что Челябинск «зарастет» мусорными пакетами.

«Составлены графики и схемы уборки. Что касается безхозных территорий, то мы будет просить организации помогать собирать и вывозить мусор», - сообщила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

«Нам в помощь придут скорректированные правила благоустройства. Мы разграничили территории, районы будут работать по установленной схеме. За нарушение правил предусмотрены штрафы. Они достаточно большие. Для юридических лиц они составляют от 30 до 50 тысяч рублей», - сказал председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Субботники стартуют первого апреля и завершатся первого июня.