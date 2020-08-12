20 августа пройдет онлайн – конференция «Самозанятые граждане. Новые возможности в предпринимательстве» от ЮУТПП

20 августа 2020 г. в 14:00 Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет онлайн- конференцию «Самозанятые граждане. Новые возможности в предпринимательстве».

Мероприятие проводится для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также тех налогоплательщиков, которые предполагают заключать договоры с самозанятыми и проводить оплаты по ним , посвящено отдельным вопросам введения в действие и применения нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». К участию приглашены представители Министерства экономического развития, банковской системы, УФНС по Челябинской области, администрации города Челябинска, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также самозанятые, имеющие практический опыт предпринимательской деятельности.

Организаторы приглашают подключиться и принять участие в онлайн-конференции (участие бесплатное). Регистрация обязательна по ссылке

Ссылка на трансляцию будет направлена зарегистрированным участникам дополнительно.

Контактное лицо: Халитова Наталья Николаевна, заместитель начальника управления по работе с предприятиями и предпринимателями, ok@tpp74.ru, 265-39-58.

Приложение: проект программы.