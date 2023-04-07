Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер, следуя заданному президентом курсу, презентовал возможности Челябинской области в рамках визита официальной делегации в Китайскую Народную Республику. Были достигнуты договоренности по расширению сотрудничества.

«Мы уверенно движемся по курсу, который задан нашими руководителями – президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в марте по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпин в Россию лидеры двух стран подписали программные совместные заявления. По словам Владимира Путина, документы «в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития». Перед правительствами стран была поставлена задача «без раскачки приступить к практической проработке положений Заявления».

Планируется кратно нарастить объём торговли товарами и услугами, углубить связи, прежде всего, в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях.

Как отметил в презентации Алексей Текслер, Челябинская область – один из наиболее развитых регионов России (занимает 11 место по объемам валового регионального продукта среди субъектов РФ). Южный Урал связывают с Китаем давние дружественные отношения. «В прошлом году взаимный внешнеторговый оборот Челябинской области с Китайской Народной Республикой вырос более чем на 70%», - уточнил губернатор.

Экономики Челябинской области и провинции Шаньдун похожи благодаря мощным металлургическим комплексам, машиностроению и сельхозпереработке.

Уже есть конкретные примеры успешных совместных промышленных проектов. Магнитогорский металлургический комбинат с участием компании «Синостил» (Sinosteel, Китай) построил аглофабрику, в процессе реализации строительство комплекса коксовой батареи. Предприятие «АМТ» сотрудничает с китайским производителем JAC.

Сегодня в Китае были организованы B2B встречи для деловой делегации. Южноуральская компания «Ситно» провела переговоры по расширению поставок своей продукции в КНР. Предприятие уже поставляет в Китай муку и нацелено на расширение ассортимента.

ГЛЦ «Солнечная долина» ведёт переговоры по закупке оборудования для горнолыжного центра.

Важное значение в российско-китайском сотрудничестве, как подчеркивал Владимир Путин, придаётся дальнейшему укреплению двусторонней промышленной кооперации двух стран. На сегодня китайские автоконцерны успешно работают и расширяют своё присутствие на российском рынке.

Как рассказал в ходе презентации Алексей Текслер, Челябинская область является одним из крупнейших центров машиностроения в России, как и провинция Шаньдун, где «Синотрак» производит всемирно знаменитые грузовики. Алексей Текслер посетил Sinotruk Group и обсудил с руководством завода возможность локализации производства шоссейных грузовиков на Южном Урале.

«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях», - уточнил Алексей Текслер. В регионе ждут визита делегации компании на завод, чтобы презентовать свои возможности.

Россия и Китай также намерены активно развивать международные транспортно-логистические коридоры. И здесь удачное географическое положение Челябинской области на границе Европы и Азии дает региону возможность осуществлять через свою территорию поставки на весь Урал, Сибирь и Поволжье, в Казахстан и страны Средней и Центральной Азии.

«В регионе есть транспортно-логистический комплекс – «Южноуральский». Его проектная мощность - 2,5 миллиона тонн грузов, - уточнил губернатор. - Объёмы российско-китайской торговли постоянно растут. Поэтому комплекс может стать эффективной базой, чтобы выстроить оптимальные логистические контейнерные перевозки».

Стратегическим направлением российско-китайского партнёрства обозначено и сельское хозяйство. Челябинская область имеет развитые сельское хозяйство и пищевую промышленность, занимая первое место по производству макаронных изделий, второе – по производству муки и третье место – по производству крупы среди всех регионов России. Алексей Текслер в ходе рабочей встречи с Секретарем парткома, начальника постоянного комитета народных представителей китайской провинции Шаньдун Линь предложил рассмотреть возможность организации поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун.

Ранее генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь отмечал: «Ваша сельскохозяйственная продукция в Китае имеет большой спрос и популярность». Он рекомендовал сформировать делегацию от Челябинской области для участия в крупной торговой многоотраслевой выставке в Шанхае, а также в сельскохозяйственной выставке в Чанчуне.

В заявлении глав двух государств также была намечена цель по укреплению гуманитарного взаимодействия – обеспечение культурных, научных, образовательных и туристических обменов.

Алексей Текслер сегодня предложил правительству провинции Шаньдун расширять сотрудничество в сфере высшего образования. На сегодня между ЮУрГУ и двумя вузами провинции - Шаньдунским институтом бизнеса и технологий и Китайским нефтяным университетом - уже заключены соглашения.

«В ЮУрГУ обучается около 400 студентов из Китая, - отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. - Университеты КНР уже долгие годы являются не только нашими стратегическими партнерами, но и настоящими друзьями. Так, ученые из ЮУрГУ и вузов Китая работают над совместными проектами: недавно команда исследователей построила математическую модель для подбора оптимальных параметров сварки. И эту тенденцию нужно продолжать».

Губернатор отметил, что Южный Урал готов принимать большее количество китайских студентов, приглашать к себе китайских преподавателей.

Генконсул Цуй Шаочунь заявлял, что студенты из Челябинской области могут учиться в Сычуанском университете в Чэнду: «Здесь есть все специальности и возможность обучаться бесплатно, а для аспирантов и докторов предусмотрена стипендия».

Алексей Текслер также предложил развивать сотрудничество в сфере туризма. Гостям из Китая могут быть интересны национальные парки, горнолыжные курорты и другие туристические объекты региона, а жителям Челябинской области - достопримечательности и пляжный отдых в Шаньдуне. Южный Урал готов предложить готовые пакетные туры для туристов.

Учитывая обоюдный интерес к развитию сотрудничества в самых разных сферах, Алексей Текслер предложил открыть прямой рейс из Челябинска в Циндао – экономический центр провинции Шаньдун. В настоящее время уже идут переговоры с представителями китайских авиалиний по организации рейса.

«У нас очень много точек пересечения. Приглашаем китайскую делегацию в Челябинскую область для укрепления сотрудничества. Надеюсь, что дружба между нашими регионами будет крепнуть и позволит достичь практических результатов», - резюмировал Алексей Текслер.