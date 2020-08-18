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Алексей Текслер заявил о создании в Верхнем Уфалее двух мощных предприятий и более тысячи рабочих мест

Экономика
Сегодня, 10:33
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В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) будут созданы два новых предприятия на месте бывшего никелевого производства. Муниципалитет в результате получит более тысяч новых рабочих мест.

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер, который сегодня, 18 августа, проверит исполнение своих ранее данных поручений в Верхнеуфалейском городском округе, который посетит с рабочим визитом в рамках начатой две недели назад большой инспекции муниципалитетов Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Верхнем Уфалее, который является одним из самых проблемных моногородов региона, планируется запустить предприятия, соответствующие современным экологическим стандартам: цинковый электролизный завод и завод по производству мелющих шаров.

В проект создания цинкового завода компания ООО «Полимет Инжиниринг» инвестирует свыше 21,4 миллиарда рублей. Производительность предприятия составит 120 тысяч тонн металлического цинка в год, что позволит ему стать вторым в России по мощности производства этого металла.

На заводе будет создано 820 рабочих мест. Средний уровень зарплаты превысит 56 тысяч рублей. За два десятилетия общий объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты всех уровней составит более двадцати миллиардов рублей.

В проект производства мелющих шаров свыше пяти миллиардов рублей инвестирует ООО «Формат-ЕК». Завод сможет ежегодно выпускать 246 тысяч тонн мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. На производстве планируется смонтировать шесть технологических линий для выпуска шаров различного диаметра - от 30 до 140 миллиметров.

«Новое шаропрокатное производство позволит создать в Верхнем Уфалее 240 рабочих мест со средней заработной платой в размере 55 тысяч рублей. Общий объем налоговых отчислений составит около шести миллиардов рублей», - сообщили в пресс-служба правительства региона.

Завершить строительство и начать пусконаладочные работы на предприятиях планируется в середине 2022 года.

 

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