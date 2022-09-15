Андрей Порошин назначен и.о. гендиректора ПО «Маяк»

Андрей Порошин назначен исполняющим обязанности генерального директора производственного объединения «Маяк» (Озерск, входит в структуру госкорпорации «Росатом»). До настоящего момента он занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам.

Об этом сообщил на оперативном совещании с руководителями предприятия Олег Шубин, первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом», сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

Михаил Похлебаев, руководивший предприятием с декабря 2014 года по 13 сентября 2022 года, перешел на работу в Российский Федеральный Ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).

Шубин отметил, что Андрей Порошин будет исполнять обязанности гендиректора до проведения необходимых согласующих процедур. Кандидатура руководителя ПО «Маяк» должна быть также утверждена на очном заседании наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».

ДЛЯ СПРАВКИ

Андрей Владимирович родился в Озерске девятого апреля 1978 года. В 2001 году он окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Математика, прикладная математика», в 2002 году – Московский инженерно-физический институт (государственный университет) по программе «Экономика и управление на предприятии».

Андрей Порошин имеет более чем 20-летний опыт работы в атомной отрасли. Трудовую деятельность на ПО «Маяк» он начал в 2001 году на заводе химического производства, где дорос до заместителя главного инженера по производству. В 2009 году Андрей Порошин был переведен на должность заместителя директора по экономике и финансам предприятия, затем назначен главным экономистом. С 2015 года и по настоящее время продолжал работу в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Андрей Порошин женат, имеет троих детей.