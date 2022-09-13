На ПО «Маяк» в Озерске смена руководства

Генеральный директор производственного объединения «Маяк» (Озерск, входит в структуру госкорпорации «Росатом») Михаил Похлебаев покидает занимаемую должность. Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Андрей Порошин, заместитель генерального директора по экономике и финансам.

«13 сентября Михаил Похлебаев работает в должности генерального директора ПО «Маяк» последний день. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании», - сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

Михаил Похлебаев перейдет на работу в Российский Федеральный Ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).

Михаил Похлебаев возглавил ФГУП «ПО «Маяк» в декабре 2014 года в статусе исполняющего обязанности, а в апреле 2015 года был назначен генеральным директором. При нем предприятие вошло в новый этап развития: появились производственные, экологические и кадровые проекты федерального масштаба.

Михаил Похлебаев поблагодарил коллектив «Маяка» за добросовестный и плодотворный труд, за годы нашей совместной работы. «Нам удалось многое! Выручка «Маяка» за эти годы увеличилась практически в два раза. Вырос портфель заказов на основных производствах: речь о радиохимическом, приборно-механическом и радиоизотопном заводах. Мы исправно выполняли задачи по укреплению обороноспособности страны, и это тоже заслуга коллектива», - обратился к сотрудникам руководитель.

ДЛЯ СПРАВКИ

Михаил Похлебаев родился 25 мая 1958 года в городе Златоусте. С отличием окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана (1981), радиоинженер. Прошел курс обучения по программе ЕМВА «Стратегические финансы» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005-2008).

Служил в Вооруженных силах (1982-2004): инженер группы военно-сборочной бригады, референт, районный инженер, старший эксперт специального отдела, начальник общетехнического и конверсионного отдела, заместитель руководителя Департамента промышленности ядерных боеприпасов Минатома России.

Работал заместителем начальника Управления промышленности ядерных боеприпасов Федерального агентства по атомной энергии (2004-2008), заместителем директора Департамента промышленности ядерных боеприпасов, исполняющим обязанности директора Департамента промышленности ядерных боеприпасов Госкорпорации «Росатом» (2008-2009).

В 2009-2014 годах - генеральный директор ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трёхгорный).

С декабря 2014 года - исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», а с апреля 2015 года и по 13 сентября 2022 года - генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк».

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области VI–VII созывов.