Автомобиль «Урал NEXT» отправился к покупателю прямо с выставочного стенда

Именно сделку купли-продажи заключила миасская компания ООО «Автоспецван» на выставке Bauma CTT Russia 2021. Напрямую с выставочного стенда был куплен автомобиль «Урал NEXT 73945-6921-01» с крано-манипуляторной установкой Fassi F115T.

«Урал NEXT 6x4» - это универсальный автомобиль для использования в работе коммунальных служб и на стройплощадках, на крупных и мелких промышленных предприятиях. Они уверенно ведут себя на дорогах с любым покрытием, заботятся о комфорте водителя и пассажиров. Бортовые грузовики предназначены для транспортировки грузов на бортовой платформе. Грузоподъемность свыше 13 тонн. Бортовая платформа металлическая, с рифлеными бортами, боковые и задний борта открывающиеся. Установленная за кабиной КМУ позволяет осуществлять самопогрузку и проведение грузоподъемных работ.

ООО «Автоспецван» является партнером автомобильного завода «УРАЛ». Завод устанавливает на шасси «Урал» различного вида навесное специальное оборудование, изготавливая ПАРМы, передвижные лаборатории, автомобили с КМУ и многие другие виды спецтехники.

Купленный автомобиль будет эксплуатироваться на территории республики Казахстан в дорожно-строительном хозяйстве.

Справка об автомобильном заводе «Урал»:

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.