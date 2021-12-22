АЗ «УРАЛ» отгрузил партию многопрофильной техники для ПАО НК Роснефть

Официальный партнер Автомобильного завода «УРАЛ», завод «Гирд» изготовил и отгрузил партию разнопрофильной спецтехники на шасси «Урал» в количестве 55 единиц для корпоративного заказчика ПАО НК Роснефть. Автомобили предназначены для различных работ в условиях сурового севера.

Вся отгруженная техника для ПАО «НК «Роснефть» выполнена на полноприводном вездеходном шасси «Урал», что позволяет эксплуатировать спецтехнику в самых различных природных условиях, в том числе экстремальных и решать самые сложные задачи компании - потребителя.

«Оставаясь одним из крупнейших производителей тяжелых грузовых автомобилей в России, автомобильный завод «УРАЛ» продолжает поступательно развиваться – совершенствуется модельный ряд, углубляется локализация производства, расширяется сеть послепродажного сервиса. Высокая проходимость, надежность и простота обслуживания сделали миасские грузовики незаменимой техникой для нефтяников в труднодоступных районах, в том числе на Севере страны», - отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем письме в адрес предприятия.

Стоит отметить, что поставленная спецтехника включает в себя несколько наименований. Большая часть партии состоит из бортовых автомобилей с кран-манипулятором (КМУ). Максимальный вылет стрелы 8 метров, максимальная грузоподъемность не менее 8,8 тонн, максимальная высота подъема груза не менее 9,8 метров. Машины оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной эксплуатации: от знака аварийной остановки до набора запасных ламп. Таких машин отгружено 31 единица.

Трудится на благо «Роснефти» будут 11 передвижных авторемонтных мастерских на бескапотном шасси «Урал» с КМУ, расположенным на заднем свесе рамы. Вылет стрелы такой техники не менее 8,25 метров, максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 тонн, а максимальная высота подъема груза со – 10,05 метров. Фургон изготовлен из сэндвич-панелей производства завода «Гирд». Мастерская на колесах разделена на отсеки: пассажирский и мастерская. Подвижная автомобильная ремонтная мастерская оборудована специальными люками для быстрого доступа и удобства эксплуатации насосного агрегата и сварочного выпрямителя в кузове-фургоне. Также техника оснащена электрическим, климатическим, газорезательным, сварочным и смазочным оборудованием.

Кроме этого, потребителю направлены шесть специальных тягачей. Каждый тягач оснащен седельно-сцепным устройством под сцепной шкворень 2” или 3,5” в зависимости от буксируемого полуприцепа.

В партии отгружено еще четыре бескапотных седельных тягача с КМУ с гидравлическим типом привода. Комплект принадлежностей шасси: пластиковые противооткатные упоры, знак аварийной остановки, аптечка первой помощи, огнетушители, аварийный жилет светоотражающий. Дополнительно спецтехника оснащена устройством для накачки шин со шлангом и манометром, с возможностью подключения к ресиверу тормозной системы транспортного средства, набор ручного, набор запасных ламп и предохранителей, буксировочная стропа длинной 6-8 м, молоток для разбивания стекол в кабине и резак для разрезания ремней безопасности.

Обеспечат техническую поддержку проводимым «Роснефтью» работам две мастерские с КМУ на шасси Урал NEXT и одна на шасси Урал 43200, которые полноценно оснащены в соответствии с требованиями заказчика.

Благодаря высокой проходимости, надежности в эксплуатации в сочетании с простотой технического обслуживания, спецтехника на шасси «Урал» высокоэффективна во многих отраслях при выполнении различных задач. На шасси «Урал», которое постоянно модернизируется и совершенствуется, устанавливается несколько сотен видов специальной техники. Сегодня Завод «Гирд» совместно с Автозаводом «УРАЛ» предлагают различные варианты оснащения автомобилей под нужды заказчиков. Новые образцы техники технологичны, функционально эффективны, экономически выгодны.

Поделиться

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.