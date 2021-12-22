АЗ «УРАЛ» отгрузил партию многопрофильной техники для ПАО НК Роснефть

Официальный партнер Автомобильного завода «УРАЛ», завод «Гирд» изготовил и отгрузил партию разнопрофильной спецтехники на шасси «Урал» в количестве 55 единиц для корпоративного заказчика ПАО НК Роснефть. Автомобили предназначены для различных работ в условиях сурового севера.
Вся отгруженная техника для ПАО «НК «Роснефть» выполнена на полноприводном вездеходном шасси «Урал», что позволяет эксплуатировать спецтехнику в самых различных природных условиях, в том числе экстремальных и решать самые сложные задачи компании - потребителя.
«Оставаясь одним из крупнейших производителей тяжелых грузовых автомобилей в России, автомобильный завод «УРАЛ» продолжает поступательно развиваться – совершенствуется модельный ряд, углубляется локализация производства, расширяется сеть послепродажного сервиса. Высокая проходимость, надежность и простота обслуживания сделали миасские грузовики незаменимой техникой для нефтяников в труднодоступных районах, в том числе на Севере страны», - отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем письме в адрес предприятия.
Стоит отметить, что поставленная спецтехника включает в себя несколько наименований. Большая часть партии состоит из бортовых автомобилей с кран-манипулятором (КМУ). Максимальный вылет стрелы 8 метров, максимальная грузоподъемность не менее 8,8 тонн, максимальная высота подъема груза не менее 9,8 метров. Машины оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной эксплуатации: от знака аварийной остановки до набора запасных ламп. Таких машин отгружено 31 единица.
Трудится на благо «Роснефти» будут 11 передвижных авторемонтных мастерских на бескапотном шасси «Урал» с КМУ, расположенным на заднем свесе рамы. Вылет стрелы такой техники не менее 8,25 метров, максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 тонн, а максимальная высота подъема груза со – 10,05 метров. Фургон изготовлен из сэндвич-панелей производства завода «Гирд». Мастерская на колесах разделена на отсеки: пассажирский и мастерская. Подвижная автомобильная ремонтная мастерская оборудована специальными люками для быстрого доступа и удобства эксплуатации насосного агрегата и сварочного выпрямителя в кузове-фургоне. Также техника оснащена электрическим, климатическим, газорезательным, сварочным и смазочным оборудованием.
Кроме этого, потребителю направлены шесть специальных тягачей. Каждый тягач оснащен седельно-сцепным устройством под сцепной шкворень 2” или 3,5” в зависимости от буксируемого полуприцепа.
В партии отгружено еще четыре бескапотных седельных тягача с КМУ с гидравлическим типом привода. Комплект принадлежностей шасси: пластиковые противооткатные упоры, знак аварийной остановки, аптечка первой помощи, огнетушители, аварийный жилет светоотражающий. Дополнительно спецтехника оснащена устройством для накачки шин со шлангом и манометром, с возможностью подключения к ресиверу тормозной системы транспортного средства, набор ручного, набор запасных ламп и предохранителей, буксировочная стропа длинной 6-8 м, молоток для разбивания стекол в кабине и резак для разрезания ремней безопасности.
Обеспечат техническую поддержку проводимым «Роснефтью» работам две мастерские с КМУ на шасси Урал NEXT и одна на шасси Урал 43200, которые полноценно оснащены в соответствии с требованиями заказчика.
Благодаря высокой проходимости, надежности в эксплуатации в сочетании с простотой технического обслуживания, спецтехника на шасси «Урал» высокоэффективна во многих отраслях при выполнении различных задач. На шасси «Урал», которое постоянно модернизируется и совершенствуется, устанавливается несколько сотен видов специальной техники. Сегодня Завод «Гирд» совместно с Автозаводом «УРАЛ» предлагают различные варианты оснащения автомобилей под нужды заказчиков. Новые образцы техники технологичны, функционально эффективны, экономически выгодны.
СПРАВКА
Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.