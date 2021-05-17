Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»

Жители Челябинска открыли в Сбербанке более 77 тысяч цифровых дебетовых карт. За год их количество выросло вдвое.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, цифровые банковские карты по своему функционалу не отличаются от пластиковых. Разница - в отсутствии физического носителя. Пластик для такой карты не нужен, она имеет только виртуальную «оболочку», поэтому её нельзя потерять или повредить.

Цифровую карту можно самостоятельно оформить в приложении Сбербанк Онлайн буквально за пару минут и сразу начинать пользоваться.

Оплачивать услуги можно и онлайн, и в торговых точках при помощи смартфонов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Для офлайн-расчётов карту необходимо загрузить в мобильный кошелёк - Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

Каждая шестая дебетовая карта, выпущенная в регионе за последний год, была цифровой. Южноуральцы оценили необычный формат, и все больше клиентов обращается к нам за оформлением карты без использования пластика. Это просто и удобно, а по отношению к экологии – очень ответственно.

«Всего в Челябинской области сейчас насчитывается почти три миллиона действующих карт Сбербанка, за последние 12 месяцев их количество выросло на 267 тысяч», - сообщил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.