Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц

Челябинская область может получить дополнительное федеральное финансирование на строительство медицинских объектов в регионе.

Соответствующие рекомендации направит в правительство комитет Совета Федерации ФС РФ по социальной политике.

Накануне состоялось расширенное заседание комитета СФ с участием представителей органов государственной власти Челябинской области. С докладом выступила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

В 2020 году в регионе в рекордно короткие сроки (74 дня) был построен областной инфекционный центр на 100 мест (11 корпусов). В случае режима чрезвычайной ситуации он может принимать до 500 человек. Первого апреля сдается вторая очередь больницы (три корпуса).

Учитывая протяженность области, а также отсутствие нового строительства на протяжении более 50 лет, принято решение о строительстве двух крупных многопрофильных больниц в Златоусте и Магнитогорске.

Заслушав информацию представителей Челябинской области, сенаторы выработали ряд рекомендаций Правительству Российской Федерации и Министерству труда и социальной защиты РФ. «Комитет рекомендовал Правительству рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ассигнований из федерального бюджета на строительство ряда медицинских объектов, приобретение медицинского оборудования», - сообщила председатель комитета Инна Святенко.

Ранее Ирина Гехт рассказывала, в 2021 году планируется вести в эксплуатацию девять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и три объекта здравоохранения - здание областной клинической специализированной психоневрологической больницы №1 Челябинска, гараж районной больницы села Кунашак, теплый переход между терапевтическим и хирургическим корпусами с ремонтом фасадов прилегающих зданий городской клинической больницы №8 Челябинска.

Также в 2021 году начнется или продолжится проектирование и строительство шести объектов здравоохранения: больничного комплекса на 650 коек в Златоусте (ввод - 2024 год), хирургического корпуса для Челябинской областной детской клинической больницы; больничного комплекса в Нязепетровске (2023 год) и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске (2024 год).

В планах строительство пристроя к зданию инфекционного корпуса Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске. Срок ввода – 31 декабря 2022 года.

Намечено строительство поликлиники в северо-западной части Челябинска (в районе Новоградского проспекта, проспекта Героя России Евгения Родионова, улица Татищева, улица Петра Сумина). Мощность - 1800 посещений в смену. Проект планируется сдать в эксплуатацию к 31 декабря 2023 года.