Челябинская область возьмет кредиты для подстраховки бюджета

Министерство финансов Челябинской области объявило аукционы на открытие невозобновляемых кредитных линий, чтобы в случае необходимости подстраховать региональный бюджет в случае нехватки средств на первоочередные нужды.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минфина региона, общая сумма кредитов - почти 10,8 миллиарда рублей. Планируется открыть шесть линий по ставке не более 5,5% годовых. Срок погашения – три года.

Предполагается кредитные средства направить на частичное покрытие дефицита бюджета», - отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. Бюджет области на 2020 год был сверстан с дефицитом. К тому же, регион, как и другие субъекты страны, отмечает выпадение доходов в связи с пандемией. «Поэтому готовимся в нужный момент прибегнуть к займам», – добавил Пшеницын.

В этом году, по словам министра, область планировала покрыть дефицит бюджета в основном за счет государственных облигаций. Но при условии, что прогнозируемая стоимость их обслуживания в период заимствований окажется ниже соответствующей стоимости банковских кредитов, уточнил глава минфина.

Напомним, это первый опыт региона по выпуску ценных бумаг. Ранее регион прибегал исключительно к банковским и бюджетным заимствованиям.

Генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области станет АО «Сбербанк КИБ». Государственные облигации планируется выпустить на сумму семь миллиардов рублей сроком на семь лет.

«И очень возможно, что в текущей экономической ситуации это будет не последняя сумма по их выпуску», – отметил Андрей Пшеницын. По словам министра, более четкая картина по доходам сложится в конце августа - в сентябре. «Но так как сама по себе процедура подготовки эмиссионных документов не быстрая, решено уже сейчас для подстраховки бюджета дополнительно открыть и кредитные линии, чтобы в случае крайней необходимости профинансировать расходы», - пояснил Андрей Пшеницын и добавил, что наличие действующих линий не обязывает регион использовать займы прямо сейчас и полном объем.

Последние коммерческие кредиты привлекались регионом в 2016 году. В 2017 году область полностью закрыла долги перед банками и с этого момента больше не занимала.

В 2019 году Челябинская область впервые за последние несколько лет завершила 2019 год с дефицитом бюджета в шесть с небольшим миллиардов рублей. Текущий, 2020 год, оказался еще более сложным. С начала года дефицит бюджета области вырос на 4,8 миллиарда и на сегодня составляет 26 миллиардов 847,1 миллиона рублей.