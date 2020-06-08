Правительство Челябинской области прибегает к вынужденной мере для сокращения дефицита бюджета

Правительство Челябинской области в 2020 году планирует покрыть часть дефицита бюджета за счет выпуска государственных облигаций.

«В этом году главным инструментом покрытия дефицита областного бюджета станут облигации. Решение принято, и мы готовимся к тому, чтобы в нужный момент начать их выпуск», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве финансов области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер при утверждении проекта бюджета на 2020 год подчеркивал, что коммерческие займы регион будет привлекать только в случае крайней необходимости. «К внешним заимствованиям регион будет подходить очень аккуратно. Только после исчерпания всех других источников», - отмечал Алексей Текслер.

В 2019 году Челябинская область впервые за последние лет завершила 2019 год с дефицитом бюджета с шесть с небольшим миллиардов рублей. Текущий, 2020 год, оказался еще более сложным. На сегодня дефицит бюджета области составляет чуть более 22 миллиардов рублей. Половину этой суммы планируется покрыть собственными средствами, оставшимися по итогам прошлого года. Для другой половины предусмотрены заимствования.

Пандемия коронавируса и ее экономические последствия привели к существенному сокращению объема поступлений в бюджет области. За пять месяцев региональная казна недополучила семь миллиардов рублей или 12% от прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым доходам. Поэтому было принято решение о выпуске облигаций.

«Это первый опыт региона по выпуску ценных бумаг, - подчеркнули в минфине. - В текущих условиях облигации оказались более выгодным и удобным форматом заимствования. Раньше Челябинская область прибегала исключительно к банковским и бюджетным кредитам».

Государственные облигации планируется выпустить на сумму семь миллиардов рублей. На портале Единой информационной системы в сфере закупок размещена заявка на услуги по обслуживанию процедур «выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Челябинской области 2020 года.

Начальная цена контракта составляет 0,1% от объема эмиссии облигаций - семь миллионов рублей. Срок займа – семь лет.

В министерстве финансов Челябинской области уточнили, коммерческие займы регион полностью погасил в 2017 году и с этого момента больше не занимал.

Объем государственного долга Челябинской области по состоянию на первое июня 2020 года составляет 14 миллиардов 688,8 миллиона, в том числе бюджетные кредиты – 8 миллиардов 837,4 миллиона рублей, государственные гарантии – 5 миллиардов 851,4 миллиона рублей.

Напомним, еще в 2014 году в регионе были приняты нормативно-правовые акты, которые позволяют осуществлять заимствования в виде эмиссии и обращения государственных облигаций региона.

Согласно постановлению правительства, облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением и являются долговыми обязательствами Челябинской области. Они могут выпускаться на срок от 1 года до 30 лет: краткосрочные (срок обращения до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет).

Облигации области будут выпускаться в валюте РФ, исполнение по обязательствам по ним будет вестись в денежной форме.

Облигации одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав и не имеют ограничения по кругу лиц, которым ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.

По виду получаемого дохода и порядку погашения номинальной стоимости облигации могут быть бескупонные, с переменным купонным доходом, с постоянным или фиксированным, либо с амортизацией долга.