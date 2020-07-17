Челябинским бизнесменам рассказали, как настроить экспорт в Китай «на удаленке»

Южноуральским бизнесменам предложили окунуться в масштабный мир китайского рынка e-commerce производители-пищевики на уникальном вебинаре. Организатором события выступило Министерство экономического развития Челябинской области при участии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Международные маркетплейсы, особенности торговли с юридическими и физическими лицами Поднебесной, лайфхаки по первым поставкам и заключению экспортных контрактов. Для производителей сельскохозяйственной продукции Челябинской области подготовили обширную программу с участием экспертов федерального уровня.

«Рынок пищевой продукции в Китае является практически бездонным, нужно просто уметь туда войти. Сегодня многие южноуральские производители уже готовы обсуждать не просто ЧТО И КУДА поставлять, а КАК это сделать. Мы надеемся, что этот вебинар станет практическим руководством в реализации их планов. Это – способ поддержать наши предприятия, пройти тест на конкурентоспособность и возможность участвовать в мировом товарообороте», - подчеркнул вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

В прошлом году торговый оборот между Китаем и Россией достиг рекордного показателя – 110 миллиардов долларов. В период пандемии российский экспорт в Поднебесную снизился почти на 5%. При этом по продуктовой номенклатуре он заметно вырос – на 25,6%. Таким образом, впервые пищевая продукция оказалась на второй позиции двустороннего товарооборота, пропустив вперед только углеводороды.

По словам экспертов, перспективными направлениями на китайском рынке для отечественных производителей являются мясомолочная группа, зерновые, масложировая продукция. Ожидается открытие поставок сухого молока, колбас и мясных полуфабрикатов.

«Традиционно поставки в Китай осуществляются морским путем, и здесь приходится сталкиваться с достаточно мощной конкуренцией со стороны западных партнеров, которые десятилетиями «сидят» на этом рынке. Преимущество России в том, что у нас протяженная граница с Поднебесной, поэтому торгпредство принимает максимум усилий, чтобы обеспечить и организовать поставки российской продуктовой линейки именно в центральные провинции. В мае мы уже реализовали проект, когда наша продукция была привезена в Китай сухопутным маршрутом, но «растаможка» и ветеринарный контроль были осуществлены не на границе, а внутри страны. Сейчас активно реализуется идея создания

специализированных контейнерных поездов с российской пищевой продукцией, которые будут поставлять ее из регионов на постоянной основе. Надеемся, что это вызовет широкий интерес у отечественных участников внешнеэкономической деятельности», - рассказал начальник оперативного отдела торгпредства РФ в Китае Константин Сидоренко.

В то же время, федеральные эксперты поясняют: хотя условия для экспорта российской продукции в Китай имеются, это отнюдь не означает, что китайцы готовы массово приобретать готовую продукцию. Более интересны им отечественные полуфабрикаты – они позволяют производить дополнительную добавленную стоимость.

Кроме того, при принятии решения о продвижении продукции в Китай следует учитывать особенности местного рынка, а он характеризуется огромным ассортиментом представленных товаров, торговых марок, здесь действует жесткая конкурентная среда и разнообразное количество маркетинговых решений.

Важными элементами для китайских потребителей являются также безопасность и свежесть продукции, набор ингредиентов, отсутствие ГМО и вид упаковки. Необходимо учитывать и языковой фактор – взаимодействие с китайскими партнерами предпочтительнее вести именно на китайском, чтобы избежать недопонимания на уровне переписки и общения. Лучше всего компаниям обзавестись "карманным китаистом" – в дальнейшем это будет подспорьем для работы на китайском направлении.

Чтобы максимально быстро выйти на экспорт в Китай, многие отечественные предприятия обращаются в Российский экспортный центр. На сегодняшний день РЭЦ рассматривает порядка 50 электронных площадок, включая тендерные.