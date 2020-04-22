Девять тысяч челябинских семей получат продуктовую помощь

В Челябинске около девяти тысяч семей получат продуктовую помощь. К сегодняшнему дню, 22 апреля, адресатам было доставлено почти 3,8 тысячи наборов продуктов.

В продуктовые наборы входят мука, крупы, подсолнечное масло, макароны, тушенка, сгущённое молоко и сладости.

В пресс-службе городской мэрии напоминают, что единовременную помощь в виде продуктовых наборов имеет право получить челябинцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за режима повышенной готовности, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и состоящие на профилактическом учете в органах соцзащиты.

Причем если семьям с детьми-инвалидами и семьям, состоящим на учете, заявку подавать не нужно, то гражданам, попавшим в трудную ситуацию из-за ограничительного режима, нужно подать заявление в комплексный центр социального обслуживания по месту регистрации.