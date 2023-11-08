В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших коронавирусом

В Челябинской области четвертую неделю подряд увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом темп роста существенно повысился, особенно среди трудоспособного населения.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе (с 30 октября по пятое ноября) зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, что на 66,5% меньше показателя предшествовавшей ей семидневки (с 23 по 29 октября – 471 заболевший, прирост – 23,3%).

На прошлой неделе заболеваемость выросла в четырех возрастных группах: среди малышей до года – на 18 случаев, среди дошкольников от года до шести лет – на шесть случаев, среди молодых 18-29 лет – на 71 случай, среди южноуральцев 30-49 лет – на 78 случаев, среди жителей 50-64 года – на 99 случаев, среди пенсионеров 65 лет и старше – на 54 случая.

Снижение заболеваемости отмечалось среди школьников 7-14 лет - на семь случаев и среди подростков 15-17 лет - на шесть случаев.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 418 тысяч 204 случая новой коронавирусной инфекции (12233,1 - на 100 тысяч населения).

В Роспотребнадзоре пояснили, новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами Омикрона, и он более заразный, чем его предшественники.

Напомним, с 16 по 22 октября было зарегистрировано 382 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, с девятого по 15 октября – 364 заболевших, со второго по восьмое октября - 315 случаев заболевания, с 25 сентября по первое октября - 340 случаев, с 18 по 24 сентября - 351 случай, с 11 по 17 сентября - 232 случая заболевания ковидом, с четвертого по 10 сентября - 164 случая, с 28 августа по третье сентября - 108 случаев коронавируса, с 21 по 27 августа лишь 50 человек заболело.