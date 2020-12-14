В Челябинской области за двое суток умерло 27 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

Из-за коронавирусных нарушений власти Челябинска требуют через суд закрыть семь предприятий

Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии в Челябинске могут быть закрыть семь предприятий. Материалы уже направлены в суд.

Как сообщил сегодня, 14 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, за прошедшую неделю сотрудниками управления торговли совместно с полицейскими и специалистами Роспотребнадзора проверено 75 развлекательных заведений.

«За нарушения составлено пять материалов. Также проверили 655 предприятий торговли. Нарушения также были выявлены. В суд отправлено семь материалов на приостановку деятельности. В целом уровень соблюдения санитарных норм составляет 98, 5 процента», - отметил Олег Извеков.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.