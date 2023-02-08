Как развиваются стоматологические материалы: тенденции

Стоматологические материалы изменяются по мере развития и внедрения новых технологий в работу врача. В зависимости от того, в каком направлении работает специалист – хирургии, терапии, ортопедии, пародонтологии, ортодонтии – выбор инструментов и расходников, конечно, будет отличаться.

Однако можно выделить 3 основные тенденции, характерные для всех материалов, используемых в стоматологическом кабинете.

Тенденция 1: Экологическая чистота

Пломбировочные материалы, анестетики, лекарственные вещества с противовспалительными, антибактериальными свойствами широко используются в стоматологии. И одно из главных требований к ним – нетоксичность. При лечении пациента важно в первую очередь не навредить, а помочь справиться с заболеванием. Наиболее наглядно это видно на эволюции пломбировочных материалов. Так, первые варианты были токсичными – и амальгамные, и композитные пломбы требовали использования прокладок, защищающих пульпу от токсичного действия помбировочных материалов.

Сейчас в практике стоматолога-терапевта современные варианты с улучшенной формулой, позволяющей надежно защитить пульпу, предотвратить кариозное разрушение твердых тканей зуба, обеспечить надежную адгезию материала с обработанной кариозной полостью.

Тенденция 2: Удобство в работе

Трудность, с которой приходилось сталкиваться стоматологам-терапевтам, была связана с тем, что используемые пломбировочные материалы химического отверждения требовали высокой скорости работы. Врачу не всегда удавалось вовремя сформировать пломбу нужной формы, поэтому приходилось либо начинать сначала, либо дополнительно обрабатывать ее для достижения эстетичности.

Светоотверждаемые пломбировочные материалы дают возможность стоматологу работать в кариозной полости столько, сколько необходимо для достижения максимального эффекта. После этого на готовую пломбу направляется луч света определенного спектра – и она становится твердой.

Тенденция 3: Эстетичность

Немаловажное требование к лечению в стоматологическом кабинете – эстетичность. Пациенту важно не только избавиться от боли, восстановить жевательную эффективность, но и устранить дефекты, сделать зубные ряды красивыми и здоровыми. Производители стоматологических материалов стараются предложить все более совершенные варианты.

Автор: Всеволод Бобренков (интернет-магазин СтомМаркет — расходные материалы для стоматологий )

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Л042-00110-77/00283790 от 15 мая 2020 г.