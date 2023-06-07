В Юрюзани открылась детская стоматология

В здании детской поликлиники Юрюзани (Челябинская область) открыт кабинет зубного врача, отремонтированный по поручению губернатора. Ранее ребятишки города получали ездили на прием к стоматологу в соседний Катав-Ивановск.

«Несмотря на хорошую транспортную доступность, для мам с малышами это было не совсем удобно. Теперь они могут пролечить зубки в своей поликлинике», - рассказала Елена Шильцына, и. о. главного врача Районная больницы Катав-Ивановск.

Лечение в новом кабинете проходит на стоматологической установке стоимостью около полумиллиона рублей, которая была приобретена за счет средств областного бюджета.

Прием маленьких пациентов ведет врач с 23-летним стажем. Уже принято более 200 детей.

«Раньше вела прием во взрослой поликлинике. Конечно, работать с детьми сложно, но интересно», - поделилась Альбина Валиахметова, зубной врач детской поликлиники Юрюзань.

Доктор очень довольно созданными условиями для работы. «Новое современное оборудование, красивый ремонт стоматологического кабинета, - отметила Альбина. - В день принимаю 7-8 детей. Желающих попасть на прием много».

После приема врач рассказывает маленьким пациентам, как подобрать средства гигиены и консультирует о правилах чистки зубов подобрать средства гигиены и консультирует о правилах чистки зубов как ухаживать за полостью рта. Также проводятся профилактические выезды и осмотры в детские сады. В этом году проведен осмотр в трех детских садах города.