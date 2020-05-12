Какие выплаты положены семьям с детьми?

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено единоразовое пособие в размере 10 тысяч рублей, а для семей с детьми до трех лет назначены ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на три месяца.

Ранее пособие в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь было положено семьям с детьми до трех лет, которые претендуют на материнский капитал. Сейчас льготу распространили на все семьи с детьми, у которых ребенок родился или был усыновлен после 1 апреля 2017 года.

Для семей, воспитывающих детей с 3 до 16 лет (ребенку должно исполниться 16 после 1 июля 2020 года) с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Оформить пособие можно с сегодняшнего дня на сайте «Госуслуги» или через личный кабинет «Пенсионного фонда».

Кроме того, в два раза повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

Сохранились и все принятые ранее меры поддержки семей с детьми. По 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев.

Нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно, начиная с 1 июня, а не в июле, как было решено ранее. В Челябинской области размер выплат составляет 5300 рублей. В июне семья может разово получить положенные выплаты за первое полугодие – это более 30 тысяч рублей.

«В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми», - отметил глава государства.