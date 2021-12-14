Миасские депутаты приняли бюджет

Сегодня,14 декабря, в Миассе (Челябинская область) на сессии Собрания депутатов принят бюджет Миасского городского округа на следующий год.

Его обсуждение продолжалось в течение месяца. За это время состоялось несколько заседаний депутатских комиссий, прошли публичные слушания, на которых свои предложения могли высказать жители округа. Поступившие от депутатов и горожан инициативы будут реализованы при уточнении бюджета.

Нынешний вариант бюджета предусматривает расходы, о необходимости которых не раз говорилось в стенах Собрания. Запланирован ремонт школ, детских садов и городского краеведческого музея, реконструкция электрических, тепловых и газовых сетей, возведение котельных и центра скалолазания, продление троллейбусной линии и строительство новых дорог. Расходы бюджета в 2022 году достигнут 7,4 миллиарда рублей, что почти на треть больше, чем в текущем. Небольшой дефицит в сто миллионов будет покрыт за счет остатков, не использованных в этом году.

На три четверти бюджет Миасского городского округа остается социально ориентированным, при этом доля субсидий из вышестоящих источников составит почти 74 процента.