ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На какие региональные меры соцподдержки могут рассчитывать семьи с детьми в Челябинской области

Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 17:55
Автор: 
Любовь Юрина

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о видах материальной поддержки семей с детьми за счет регионального бюджета.

Семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет включительно, смогут претендовать на ежемесячную выплату в размере пять тысяч 330,5 рубля. Деньги выплачиваются на каждого ребенка одному из родителей (усыновителю или опекуну), проживающему на территории Челябинской области и имеющему российское гражданство.

На данный вид помощи могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного региональным законодательством (10 тысяч 336 рублей). Если родители состоят в браке, то отец (усыновитель или опекун) должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или инвалида. Матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.

Прием документов на эту меру соцподдержки ведется с понедельника, 18 мая, в МФЦ. «Также есть возможность подать заявления в управлениях социальной защиты населения, но бесконтактным способом. У нас размещены в каждом управлении специальные ящики для приема документов. Образец заявления тоже в доступе. С 20 мая мы уже готовы принимать данные заявления на федеральной площадке, то есть на портале госуслуг», – пояснила Ирина Буторина. После 20 мая заявление о назначении ежемесячной выплаты можно будет подать в электронном виде через портал государственных услуг.

Первые выплаты начнутся в июне 2020 года.

По предварительным данным, за ежемесячной выплатой обратятся семьи, в которых воспитываются в общей сложности более 57 тысяч детей.

Также единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей по распоряжению губернатора Алексея Текслера предназначена многодетным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, и одиноким родителям, с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, состоящим на учете в органах социальной защиты населения.

Министерством социальных отношений Челябинской области в апреле текущего года единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей предоставлена 46 тысячам 476 семьям. Из областного бюджета на эти цели было направлено 232 миллиона 380 тысяч рублей.

Также 27 миллионов рублей выделено из областного бюджета, чтобы еще 5 тысяч 400 семей получили единовременную выплату в пять тысяч рублей до конца мая текущего года.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 17:52
В России впервые число выздоровевших за сутки превысило число новых инфицированных
Общество
Сегодня, 12:47
В Челябинске зарегистрирован шестой случай смерти пациента с коронавирусом
Экономика
Сегодня, 11:43
Работники соцучреждений Челябинской области получают доплаты из двух источников
Общество
Сегодня, 11:41
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к двум тысячам
Сегодня, 14:17
Бесплатные расчеты в китайских юанях – акция для бизнеса в Челиндбанке
Сегодня, 13:53
Абоненты МегаФона теперь могут бесплатно общаться даже при отрицательном балансе
Сегодня, 12:54
В Челябинске подрядчики активно взялись за «дорожный» нацпроект и муниципальные контракты
Сегодня, 11:43
Работники соцучреждений Челябинской области получают доплаты из двух источников
Вчера, 10:39
ВТБ улучшает условия обмена валюты
18.05.20 11:55
На площадках «ММК Втормет» активно внедряется умная система «1С-Лом»
15.05.20 17:09
Кьелл Нордстрем на Synergy Online Forum: Мир поделится на несколько зон, а не будет единым целым
15.05.20 17:06
Глава Магнитогорска рассказал о судьбе закрытого из-за коронавируса рынка
15.05.20 16:03
Алексей Текслер поблагодарил ММК за оказание серьезной благотворительной помощи магнитогорцам
15.05.20 15:17
Челиндбанк поддержит бизнес новыми условиями пакетов РКО
Среда обитания
Сегодня, 16:04
Облсуд пояснил свою позицию по вопросу изменения границ челябинского городского бора
Среда обитания
Сегодня, 17:24
Это рекорд: в Челябинске на седьмой год зацвел каштан
Новости
Сегодня, 18:28
Экономика
В 2020 году в Челябинске будут открыты еще три новых развязки
Сегодня, 17:52
Федерация
В России впервые число выздоровевших за сутки превысило число новых инфицированных
Сегодня, 17:21
Экономика
Максим Куляшов: Второй этап дорожной развязки будет готовиться по генплану
Сегодня, 16:50
Происшествия
Полицейские Челябинска сняли с поезда жительницу Башкортостана, сбежавшую из-под домашнего ареста
Сегодня, 15:56
Происшествия
За пьяное вождение главу сельского поселения отправили мести дворы
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:28
Экономика
В 2020 году в Челябинске будут открыты еще три новых развязки
Сегодня, 17:21
Экономика
Максим Куляшов: Второй этап дорожной развязки будет готовиться по генплану
Сегодня, 15:35
Экономика
Прокурор и бизнес-омбудсмен разъяснили предпринимателям Челябинской области порядок действия мер антикризисной поддержки
Сегодня, 14:17
Экономика
Бесплатные расчеты в китайских юанях – акция для бизнеса в Челиндбанке
Сегодня, 13:53
Экономика
Абоненты МегаФона теперь могут бесплатно общаться даже при отрицательном балансе
Теги
Алексей Текслер
Ирина Буторина
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика