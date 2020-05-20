На какие региональные меры соцподдержки могут рассчитывать семьи с детьми в Челябинской области

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о видах материальной поддержки семей с детьми за счет регионального бюджета.

Семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет включительно, смогут претендовать на ежемесячную выплату в размере пять тысяч 330,5 рубля. Деньги выплачиваются на каждого ребенка одному из родителей (усыновителю или опекуну), проживающему на территории Челябинской области и имеющему российское гражданство.

На данный вид помощи могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного региональным законодательством (10 тысяч 336 рублей). Если родители состоят в браке, то отец (усыновитель или опекун) должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или инвалида. Матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.

Прием документов на эту меру соцподдержки ведется с понедельника, 18 мая, в МФЦ. «Также есть возможность подать заявления в управлениях социальной защиты населения, но бесконтактным способом. У нас размещены в каждом управлении специальные ящики для приема документов. Образец заявления тоже в доступе. С 20 мая мы уже готовы принимать данные заявления на федеральной площадке, то есть на портале госуслуг», – пояснила Ирина Буторина. После 20 мая заявление о назначении ежемесячной выплаты можно будет подать в электронном виде через портал государственных услуг.

Первые выплаты начнутся в июне 2020 года.

По предварительным данным, за ежемесячной выплатой обратятся семьи, в которых воспитываются в общей сложности более 57 тысяч детей.

Также единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей по распоряжению губернатора Алексея Текслера предназначена многодетным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, и одиноким родителям, с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, состоящим на учете в органах социальной защиты населения.

Министерством социальных отношений Челябинской области в апреле текущего года единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей предоставлена 46 тысячам 476 семьям. Из областного бюджета на эти цели было направлено 232 миллиона 380 тысяч рублей.

Также 27 миллионов рублей выделено из областного бюджета, чтобы еще 5 тысяч 400 семей получили единовременную выплату в пять тысяч рублей до конца мая текущего года.