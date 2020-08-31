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На Шмакова запустят светофор, на улице 250-летия Челябинска «добьют» тротуары

Экономика
Сегодня, 14:07
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 31-го августа, будет в тестовом режиме запущен в работу светофор на строящейся дороге по улице Александра Шмакова в микрорайоне «Парковый».

Как сообщил на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров, пока светофор «стоит в желтом, мигающем режиме».

«Подходы к школе выполнены, уложен верхний слой дорожного покрытия», - отметил чиновник.

По словам Рината Кучитарова, на другой строящейся улице – 250-летия Челябинску - в настоящее время ведется устройство тротуара. Он заявил, что первого сентября дети пойдут в школу с комфортом - прилегающая к дороге территория ко Дню знаний будет готова.

«На проезжей части работы ведутся в соответствии с графиком. К началу нового учебного года и подъезд, и подход к образовательному учреждению будут обеспечены», - заверил Ринат Кучитаров.

Также он доложил главе Челябинска Наталье Котовой, что в Челябинске продолжаются работу по строительству трех участков дороги по улице Татищева.

 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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