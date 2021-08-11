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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.08.2021

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области расширили возможности использования регионального материнского капитала мно
11.08.2021

В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.08.2021

Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента
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11.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2021

Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.08.2021

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11.08.2021 14:06

Несите ваши денежки: российские банки подняли ставки на вклады

В России крупные банки повысили ставки на вклады до уровня конца 2019 года. На решение финансовых организаций повлияло повышение ключевой ставки Центробанки с июля до 6,25%, считают эксперты.

По состоянию на вторник, десятое августа, индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Данный показатель соответствует уровню декабря 2019 года, когда пандемия по новой коронавирусной инфекции еще не началась, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, поднятие ставки на вложение - это реакция банков на ужесточение политики Банка России. Однако динамика доходности по вкладам ниже, чем по кредитам, так как финансовые организации не испытывают острой нехватки ликвидности.

Эксперт подчеркивает, что ставки по депозитам будут расти, потому что банки будут ориентироваться на стабилизацию экономической ситуации.

Ставки по вкладам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемь новых вагонов, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, уже находятся в Челя
11.08.2021

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие годы в Челябинске будет построен современный межуниверситетский кампус мирового уровн
11.08.2021

В Челябинске презентован кампус мирового уровня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент федерации фристайла России Алексей Курашов посетил Челябинскую область с рабочим визито
11.08.2021

Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент федерации фристайла России

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области расширили возможности использования регионального материнского капитала мно
11.08.2021

В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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11.08.2021 13:34

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