Несите ваши денежки: российские банки подняли ставки на вклады

В России крупные банки повысили ставки на вклады до уровня конца 2019 года. На решение финансовых организаций повлияло повышение ключевой ставки Центробанки с июля до 6,25%, считают эксперты.

По состоянию на вторник, десятое августа, индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Данный показатель соответствует уровню декабря 2019 года, когда пандемия по новой коронавирусной инфекции еще не началась, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, поднятие ставки на вложение - это реакция банков на ужесточение политики Банка России. Однако динамика доходности по вкладам ниже, чем по кредитам, так как финансовые организации не испытывают острой нехватки ликвидности.

Эксперт подчеркивает, что ставки по депозитам будут расти, потому что банки будут ориентироваться на стабилизацию экономической ситуации.