Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам.

Как сообщает пресс-служба банка, со второго в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от одного до трех месяцев.

Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%.

В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от одной тысячи долларов, 5% - от 10 тысяч долларов, 6% - от 100 тысяч.

ФОТО: СберБанк