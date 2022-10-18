Опыт челябинского завода «Сигнал» будут тиражировать в Росссии

На общероссийском форуме «Производительность 360» челябинское предприятие «Сигнал» награждено за победу в федеральном конкурсе «Лучшее предложение по улучшениям».

Завод, выпускающий оборонную продукцию и гражданские пиротехнические товары, усовершенствовал процесс изготовления «Сигнала охотника». Сделать это удалось без дополнительного финансирования и с максимальным эффектом.

Теперь новшество южноуральского предприятия, как и других победителей конкурса, будет тиражироваться в регионах России.

«В этом году на конкурс поступило 60 заявок от 45 компаний со всей страны. Идея челябинцев оказалась самой интересной», - пояснили на предприятии, отметив что результатом внедрения стал рост производительности на 88% с экономическим эффектом 58 млн рублей годовой выручки.