Павел Шиляев запустил в Турции электросталеплавильный цех MMK Metalurji

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев в ходе плановой поездки в город Искендерун (Турция) принял участие в запуске в работу электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке MMK Metalurji (турецкий актив ПАО «ММК»).

Одновременно на MMK Metalurji был зафиксирован рекордный месячный объем производства горячеоцинкованного проката, превысивший 86 тысяч тонн.

Как уже сообщали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в июле 2021 года MMK Metalurji приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на площадке в Искендеруне.

На данный момент на производстве, остановленном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке, полностью завершены горячие испытания технологического оборудования. Электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов, возобновил свою работу и наращивает производство.

По словам директора MMK Metalurji Дениса Квасова, в ходе визита генерального директора ПАО «ММК» было отмечено еще одно важное событие.

«На двух агрегатах горячего цинкования на площадках MMK Metalurji в Искендеруне и Стамбуле был зафиксирован очередной рекорд месячного производства горячеоцинкованного проката. Так, в Искендеруне рекордный уровень составил 45,219 тысячи тонн, а на площадке в Стамбуле - 41,221 тысячи тонн. Совокупно по итогам июля компания произвела 86,440 тысячи тонн готовой продукции премиального класса. Предыдущий рекорд был отмечен в январе текущего года, когда соответствующий объем производства составил 78,613 тысячи тонн горячеоцинкованного проката», - отметил Денис Квасов.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что возобновление работы электросталеплавильного цеха в Искендеруне и начало его выхода на проектную мощность знаменуют окончание важного этапа в деятельности компании, направленной на восстановление полномасштабного производства на турецком предприятии ММК.

«За неполный месяц работы горячей части в Искендеруне было произведено 5,8 тысячи тонн проката. Данная продукция уже доказала свое высокое качество и была использована в июльском производстве, которое продемонстрировало рекордный месячный результат в объеме свыше 86 тысяч тонн горячеоцинкованного проката. Это отличный показатель, который вселяет обоснованный оптимизм в перспективы дальнейшего эффективного развития турецкого актива Группы ММК», - подчеркнул Павел Шиляев.

В компании отмечают, что запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное увеличение объемов производства. Всего в 2021 году планируется произвести 200-260 тысяч тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

СПРАВКА

MMK Metalurji (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») – современный металлургический комплекс на территории Турецкой Республики.

Комплекс включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле.

Комплекс в Искендеруне также включает в себя морской порт, способный принимать суда водоизмещением до ста тысяч тонн.