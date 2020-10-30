Продлены сроки создания единой транспортной системы Челябинска, Копейска и Сосновского района

В Челябинской области на год перенесен срок запуска системы общественного транспорта Челябинской агломерации, куда входят Челябинский городской округ, Копейский городской округ и Сосновский муниципальный район.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили соответствующие изменения в статью шесть регионального закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области».

Напомним, объединить общественный транспорт Челябинска с его пригородом - Копейском и Сосновским районами, а также перевести их на регулируемый тариф планировалось с первого января 2021 года.

Для модернизации транспортной системы Челябинской был объявлен конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по разработке и актуализации документов транспортного планирования на территории Челябинской агломерации. Его победителем был признан Южно-Уральский государственный университет, с которым заключен государственный контракт.

«Вместе с тем, ситуация, сложившаяся с введением режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавирусной инфекции, не позволило разработчику провести реальное обследование пассажиропотока в мае 2020 года, что отодвинуло дату завершения научно-исследовательской работы и, соответственно, дату введения новой маршрутной сети на первое полугодие 2021 года», - пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. Это не позволит совершить переход на новую систему общественного транспорта Челябинской агломерации с первого января 2021 года.

Законопроектом установлен срок окончания переходного периода до 31 декабря 2021 года включительно. Также продлены сроки действия отдельных полномочий органов местного самоуправления и исполнительной власти региона по организации регулярных перевозок.

В настоящий момент в рамках реализации мероприятий по модернизации транспортной системы Южно-Уральский государственный университет выполняет научно-исследовательскую работу, в рамках которой будут определены оптимальные маршруты движения общественного транспорта в Челябинской агломерации, виды общественного транспорта, задействованные на маршрутах, разработаны проекты документов транспортного планирования.

Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона планирует ввести на муниципальных маршрутах регулируемые тарифы, что позволит устанавливать требования к подвижному составу, в том числе по вместимости и наличию низкого пола для удобства пассажиров с детьми и граждан с ограниченными возможностями.

Будет создана единая система безналичных расчетов за поездки в общественном транспорте. Пассажиры смогут в течение 60-90 минут пересаживаться неограниченное количество раз в пределах времени действия билета. На маршрутах будут предоставляться льготы для проезда.

Планируется также переход автобусного транспорта Челябинской агломерации на использование экологически чистого топлива – метана.

Дата введения маршрутной сети перенесена на первое полугодие 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года Законодательное собрание региона приняло законопроект о передаче полномочий по осуществлению регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от города на уровень области.

В январе 2020 года было подписано постановление, наделяющее этими полномочиями министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.