ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Руководство ЮУТПП наградило студентов-юристов

Экономика
Сегодня, 14:40
Размер текста

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев и председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства Андрей Коршунов вручили награды победителям конкурса студенческих работ по юридической тематике.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, организаторами конкурса выступили комитет палаты и Коллегия адвокатов Челябинской области «Экономическая». Победители получили дипломы и памятные подарки. Первое место присуждено третьекурснице Юридического института ЮУрГУ Елене Меньшиковой. Для своей работы она выбрала актуальную тему «Пандемия как обстоятельство непреодолимой силы». Второе место – у одногруппника Елены Владислава Бородинова, который подготовил работу на тему поддержки самозанятых лиц в условиях пандемии. За основу студент взял сравнительные исследования подходов, применяющихся в России и зарубежных странах. Третье место жюри присудило студентке того же вуза Юлии Митиной за анализ актуальных проблем легализации статуса самозанятых лиц. Благодарности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты получили студенты Юридического института Южно-Уральского государственного университета Евгений Гандзий, Юлия Вильчак, Кристина Демова, Арина Садыкова и Мария Локтева.

По словам Федора Дегтярева, из-за карантинных ограничений в регионе проведение церемонии награждения несколько задержалось, но талантливая молодежь все-таки была награждена.

Председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства, председатель Коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая» Андрей Коршунов подчеркнул важность того, что студенты активно откликаются на акции палаты и представляют достойные актуальные работы.

Нынешний конкурс на лучшую студенческую работу по юридической тематике был приурочен ко Дню российского предпринимательства. Его основная цель – стимулировать интерес студентов юридических специальностей к профессиональной деятельности по защите прав и законных интересов представителей бизнеса. Участвовать в нем могут студенты-юристы, обучающиеся в высших учебных заведениях Челябинской области по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
12.08.20 11:19
20 августа пройдет онлайн – конференция «Самозанятые граждане. Новые возможности в предпринимательстве» от ЮУТПП
Экономика
17.07.20 16:06
Челябинским бизнесменам рассказали, как настроить экспорт в Китай «на удаленке»
Экономика
08.07.20 11:52
Больше половины предпринимателей Челябинской области не знают, как жить дальше
Экономика
27.05.20 14:20
В ЮУТПП наградили лучшие семейные предприятия
09.09.20 15:07
Федеральные эксперты высоко оценили потребительские качества недвижимости, которую возводит строительная компания «Легион».
09.09.20 14:15
ВТБ: за лето оборот внутреннего туризма на Среднем Урале вырос в 2,5 раза
08.09.20 16:19
ВТБ выдал более одного триллиона рублей розничных кредитов
07.09.20 16:07
ВТБ снижает ставки по кредитованию Honda до 0,1%
04.09.20 18:12
Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60 процентов
03.09.20 18:33
ВТБ развивает электронные каналы коммуникаций с акционерами
03.09.20 17:30
Основные показатели надёжности компании «Россети Урал»
03.09.20 15:40
ВТБ запускает сезонный вклад с доходностью до 5%
03.09.20 12:54
За 25 лет Александринская горно-рудная компания получила 12 миллионов тонн сырья
03.09.20 11:56
С 2021 года отменяется ЕНВД, предпринимателям нужно выбрать иные режимы налогообложения
Политика
Сегодня, 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
Общество
Сегодня, 10:18
Для гостей нацпарка «Зигальга» готова переправа через реку Юрюзань
Новости
Сегодня, 13:50
Происшествия
Житель Златоуста, заказавший «ночную бабочку», стал жертвой аферистов-сутенеров
Сегодня, 12:37
Происшествия
СКР проводит проверку по факту гибели троих человек в Верхнем Уфалее
Сегодня, 12:24
Общество
За сутки в Челябинске умерло два человека с ковидом
Сегодня, 12:14
Общество
За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников
Сегодня, 12:08
Происшествия
Челябинские росгвардейцы, осужденные за покушение на сбыт наркотиков, до сих пор не уволены
Материалы рубрики
11.09.20 13:51
Экономика
На Южном Урале в два раза сократилось количество жалоб на мисселинг
09.09.20 17:37
Экономика
ВТБ выдал на Южном Урале «Ипотеку с господдержкой» на 950 миллионов рублей
09.09.20 14:15
Экономика
ВТБ: за лето оборот внутреннего туризма на Среднем Урале вырос в 2,5 раза
08.09.20 16:19
Экономика
ВТБ выдал более одного триллиона рублей розничных кредитов
07.09.20 16:07
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитованию Honda до 0,1%
Теги
ЮУТПП
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика