Руководство ЮУТПП наградило студентов-юристов

Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев и председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства Андрей Коршунов вручили награды победителям конкурса студенческих работ по юридической тематике.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, организаторами конкурса выступили комитет палаты и Коллегия адвокатов Челябинской области «Экономическая». Победители получили дипломы и памятные подарки. Первое место присуждено третьекурснице Юридического института ЮУрГУ Елене Меньшиковой. Для своей работы она выбрала актуальную тему «Пандемия как обстоятельство непреодолимой силы». Второе место – у одногруппника Елены Владислава Бородинова, который подготовил работу на тему поддержки самозанятых лиц в условиях пандемии. За основу студент взял сравнительные исследования подходов, применяющихся в России и зарубежных странах. Третье место жюри присудило студентке того же вуза Юлии Митиной за анализ актуальных проблем легализации статуса самозанятых лиц. Благодарности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты получили студенты Юридического института Южно-Уральского государственного университета Евгений Гандзий, Юлия Вильчак, Кристина Демова, Арина Садыкова и Мария Локтева.

По словам Федора Дегтярева, из-за карантинных ограничений в регионе проведение церемонии награждения несколько задержалось, но талантливая молодежь все-таки была награждена.

Председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства, председатель Коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая» Андрей Коршунов подчеркнул важность того, что студенты активно откликаются на акции палаты и представляют достойные актуальные работы.

Нынешний конкурс на лучшую студенческую работу по юридической тематике был приурочен ко Дню российского предпринимательства. Его основная цель – стимулировать интерес студентов юридических специальностей к профессиональной деятельности по защите прав и законных интересов представителей бизнеса. Участвовать в нем могут студенты-юристы, обучающиеся в высших учебных заведениях Челябинской области по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.