«Свободные от COVID-19» регионы РФ получат спецгранты на развитие здравоохранения

Субъекты Российской Федерации, которые будут успешно бороться с коронавирусной инфекцией и признанные территориями, «свободными от COVID-19», смогут получить специальные гранты на развитие здравоохранения.

«Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием, - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. - На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около пяти миллиардов рублей».

Правила предоставления специальных грантов «свободным от COVID-19» субъектам подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте правительства.

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки.

Роспотребнадзор разрабатывает критерии, при выполнении которых регион получает звание территории, свободной от COVID-19. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.

Итоги конкурса планируется подвести до 15 ноября. Сведения о нём будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.

Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, станет дополнительным стимулом к эффективному противодействию COVID-19, подчеркивают в правительстве.