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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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22.12.2021

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Алексей Текслер
Экономика
22.12.2021 10:55

Текслер: Необходимо наращивать темпы строительства жилья

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил перед главами муниципальных образований задачу увеличить темпы строительства жилья в регионе.

Об этом глава региона сообщил на областном аппаратном совещании с руководителями территорий.

На сегодня в строительной отрасли складывается непростая ситуация. Этот вопрос обсуждался 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент. Алексей Текслер также принимал участие в заседании и высказал ряд предложений, касающихся достройки и строительства объектов в условиях инфляции.

«Намечены определенные решения вопросов, которые существуют в этой сфере. Если говорить о регионе, то мы набрали неплохие темпы в строительстве жилья», - отметил губернатор.

По итогам текущего года регион набрал хорошие темпы: перевыполнили план в один миллион  670 тысяч квадратных метров. Перевыполнен фактически показатель  прошлого года.

«Необходимо темпы строительства наращивать, и строить новое жилье не только в крупных городах, во всех муниципалитетах, используя различные механизмы государственной поддержки в рамках инфраструктурного меню. Выходить на реализацию проектов комплексного развития территорий. Это совместная работа муниципалитетов и областного минстроя», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что проекты комплексной застройки территорий – это в первую очередь работа муниципалитетов. «Поэтому отдельное поручение до 2030 года, понятно, это стратегия, но до 2025 года я хочу видеть градостроительный потенциал и объем разрешения на строительство, который на сто процентов позволяет нам с уверенностью говорить о выполнении задач по нацпроекту. И до 2030 года ориентировочно ровно то же самое, включая задачи КРТ (комплексного развития территории). Потому что здесь я вижу достаточно большой задел, речь идет не только о Челябинске, но и о Магнитогорске и ряде других муниципалитетов, где планируется реализация проектов КРТ», - отметил губернатор.

Как пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, в 2021 году на территории региона в соответствии с федеральным проектом «Жилье» планировалось ввести один миллион  670 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году будет построено один миллион 850 тысяч квадратных метров, что составит 110,7% от планового показателя в соответствии с федеральным проектом «Жилье».

«Одним из механизмов достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по увеличению объемов жилищного строительства является комплексное развитие территории», - отметил Юлий Элбакидзе

В текущем году министерством согласованы четыре проекта комплексного развития территории общей площадью 30,7 гектара с градостроительным потенциалом 330,5 тысячи квадратных метров. В городе Челябинске будут реализованы два проекта комплексного развития жилой застройки в Ленинском и Советском районах и два проекта комплексного развития нежилой застройки в Калининском и Советском районах.

Также запущены три проекта комплексного развития территорий по инициативе правообладателей в Тракторозаводском и Калининском районах г. Челябинска.

В Челябинской области, согласно указу президента, к 2030 году необходимо довести ежегодный ввод жилья до двух миллионов  791 тысячи квадратных метров.

Перед главами муниципальных образований поставлена также задача нарастить темпы строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Регион в 2022 году увеличит финансирование на эти цели.

На начало 2021 года фактически нуждалось в обеспечении жилыми помещениями три тысячи 452 южноуральца из числа детей-сирот. Из них 800 человек к этому моменту достигли возраста более 23 лет.

Министр социальных отношений Ирина Буторина сообщила, в 2021 году было предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот 863 миллиона рублей - это с учетом федеральной составляющей. «На сегодняшний момент муниципальными образованиями освоено 777 миллионов рублей, это с учетом заключенных контрактов, которые сейчас в стадии приемки жилых помещений. Это составляет порядка 90% от общего объема финансирования. Мы планируем, что по итогам 2021 года будут обеспечены жилыми помещениями 840 нуждающихся».

Ряд муниципалитетов не смог освоить денежные средства на приобретение жилья для детей-сирот и не принял мер по их своевременному возврату в областной бюджет, чтобы была возможность их перераспределить на муниципалитеты. Это Ашинский, Нагайбакский, Октябрьский, Уйский и Красноармейский муниципальные районы.

Алексей Текслер поручил главам провести работу над ошибками и принять необходимые кадровые решения в этой связи.

«Первое, я об этом на прямой линии говорил, про бурную деятельность и заведомо провальные конкурсы, при этом все понимали, что результата никакого не будет. Я просто требую кадровые выводы. Потому что мы так с вами кашу не сварим и задачи так с вами не решим. Переносить эту проблему в следующий год, когда мы еще больше увеличиваем финансирование и ставим дополнительные задачи, чтобы в конце года опять обсуждать эти проблемы, не годится, - подчеркнул Алексей Текслер. - Поэтому дайте список муниципалитетов и соответствующее поручение главам провести работу над ошибками и принять необходимые кадровые решения в этой связи».

Также глава региона обратил внимание членов правительства, что там, где есть объективные сложности с приобретением нового жилья, нужно подключиться к решению задач и составить список таких территорий.

Помимо подведения итого года, Алексей Текслер анонсировал увеличение финансирования на обеспечение жильем детей-сирот в 2022 году.

«Принято решение, мы существенно, практически в полтора раза, увеличиваем финансирование на обеспечение детей-сирот жильем. В следующем году закладываем на это в областном бюджете более миллиарда рублей. На эти средства можно и нужно приобрести хорошие квартиры», - подчеркнул губернатор.

Губернатор уточнил, в 2022 году планируется обеспечить жильем примерно одну тысячу сирот.

Алексей Текслер также обратил внимание глав муниципалитетов на недопустимость приобретения жилья для детей-сирот в ветхо-аварийном жилом фонде. «Коллеги, обращаю внимание, у нас периодически было, когда приобретается жилье, мягко говоря, в фонде, который может стать ветхо-аварийным. Это недопустимо. У нас основной приоритет - строительство нового жилья. По всем нашим программам, и для детей-сирот, и по ветхому, аварийному жилью, максимально стараться строить новое жилье даже в тех муниципалитетах, в которых раньше этого не происходило. И это большая серьезная тема для всех. Выделить деньги - одно, а основная задача достигается, когда человек получает квартиру», - заявил глава региона.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.12.2021 13:26

Полиция проверяет информацию о появлении в центре Челябинска подростка с оружием

20.12.2021 13:11

Бывший сотрудник колонии Челябинска сел за взятки

20.12.2021 13:08

Текслер: Мне важно, чтобы дети чувствовали нашу поддержку и внимание

20.12.2021 12:47

Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб

20.12.2021 12:45

В России выступили за постоянный выходной 31 декабря

20.12.2021 12:43

Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом

20.12.2021 12:42

ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»

20.12.2021 11:48

Челябинские спортшколы переедут во дворец спорта «Юность»

20.12.2021 11:40

“Волшебные часы” приглашают челябинцев в Камерный театр

20.12.2021 11:32

В Челябинской области стартовала акция «Ёлка желаний»

20.12.2021 11:30

Челябинца, который поднял на ноги силовиков, отправили в изолятор

20.12.2021 11:05

Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены

20.12.2021 10:49

В Челябинске на линию выйдут еще 42 экологичных автобуса

20.12.2021 10:29

Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма

20.12.2021 10:25

Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник

20.12.2021 10:20

Челябинская область отправила призывников в Президентский полк

20.12.2021 10:16

Челябинская область воспользовалась новыми возможностями для строительства и ремонта школ

19.12.2021 22:05

Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям

19.12.2021 21:59

В понедельник в Челябинской области местами снег

19.12.2021 21:52

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря

19.12.2021 00:22

В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца

18.12.2021 17:28

Как рефинансировать потребительский заем

17.12.2021 22:05

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

17.12.2021 21:54

В выходные в Челябинской области местами небольшой снег

17.12.2021 21:47

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия

17.12.2021 21:24

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий

17.12.2021 19:21

В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование

17.12.2021 17:53

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.12.2021 17:52

Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»

17.12.2021 16:55

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках

17.12.2021 15:17

Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»

17.12.2021 15:13

Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo

17.12.2021 15:03

В Челябинске закрывают перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской

17.12.2021 14:52

Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых Яну Кириллову уволили со службы

17.12.2021 14:48

На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области

17.12.2021 14:46

Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье

17.12.2021 14:44

В Челябинске численность безработных снова начала снижаться

17.12.2021 14:06

Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек