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Новый дизайн и теплые сиденья

Текслеру презентовали новый экологичный транспорт для южноуральской столицы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 15-го декабря, оценил новые экологичные автобусы большого класса, которые будут курсировать по всему городу, перевозя пассажиров по основным магистральным маршрутам.

Так, уже точно известно, что экологичный транспорт выйдет на второй (ЧТЗ - ЮУрГУ), 34-й (северо-запад - ЧТЗ), 71-й (Парковый - ЧМК), 81-й (ЮУрГУ – Чистопольская) маршруты.

Два десятка зелёных красавцев (всего их было приобретено 36) утром вторника выстроились в ряд на Театральной площади, рядом с городской администрацией. Глава региона побывал внутри двух из них: пообщался с водителями, осмотрел салоны, поинтересовался техническими характеристиками нового транспорта, спросил, что думают об автобусах сами водители (одна из них – молодая женщина по имени Ольга, в прошлом – водитель троллейбуса), и каковы отзывы о транспорте пассажиров. Оказалось, что всем все нравится. И управлять легко и удобно, и сидеть в водительской кабине одно удовольствие, и в салоне находиться приятно – как минимум, потому, что пассажирские сиденья – с подогревом: в холодную зиму самое то.

В приемке экологичного общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе, также принимали участие министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, глава Челябинска Наталья Котова, начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

«Эту партию отличает новизна дизайна. Мы решили поменять его, чтобы автобусы выглядели еще более симпатично», - отметил Алексей Текслер (принт на блестящих боках автобусов станет своеобразным брендом общественного транспорта Челябинской области, знаком его принадлежности к Южному Уралу – вся новая техника, которую продолжат закупать для региона, будет выглядеть идентично).

Губернатор подчеркнул, что в этом году, несмотря на все существующие сложности, властям удалось продолжить программу обновления общественного транспорта во всем регионе.

«На средства областного бюджета в 2020-м году было приобретено 67 единиц различного общественного транспорта. Это не только 36 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, но и троллейбусы для Миасса, трамваи для Златоуста и Магнитогорска, автобусы для Троицка и Кунашака», - отметил Алексей Текслер.

Главным достоинством автобусов, приобретенных для столицы Южного Урала, по словам главы региона, является их экологичность.

«Они не только новые, они работают на чистом газомоторном топливе. Это значит, что воздух в Челябинске будет чище, выхлопы различных канцерагенов снизятся, то есть данное приобретение благоприятно скажется на экологии в городе», - сказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что работа над обновлением общественного транспорта в столице Южного Урала и других муниципальных образованиях региона будет продолжена.

«По нашим подсчетам, в Челябинске должно быть не меньше трехсот больших автобусов. За год с небольшим мы приобрели 102, то есть за такой короткий срок обновили фактически треть автобусного парка, необходимого городу», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, того, что происходит в мегаполисе сейчас, быть не должно, – так он прокомментировал горение старых маршруток.

«Мы обновим общественный транспорт, предназначенный для магистральных маршрутов, в течение нескольких лет. Останется место и частникам – но только таким, которые обновят свой транспорт. Это также должны быть новые экологичные автобусы. Думаю, в течение нескольких лет мы эту работу завершим. Уже сейчас в тех конкурсах, которые объявляет администрация Челябинска, предусмотрен выход на линии только тех автобусов, которые отвечают всем современным требованиям», - заявил Алексей Текслер.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев добавил, что изначально для Челябинска планировалось закупить 34 автобуса. Однако благодаря образовавшейся в ходе проведения аукциона экономии удалось дополнительно приобрести еще две единицы пассажирского транспорта. Семь автобусов и 36-ти, по словам министра, работает на сжиженном природном газе.

«Мы понимаем, что с появлением новых автобусов маршрутки, которые мы называем автобусы малой вместимости, должны начать автоматически исчезать. Это та стратегия, которая сегодня выстраивается в Челябинске. Думаю, до конца года большая часть автобусов встанет на маршруты. Тут проблем никаких нет», - заверил Алексей Нечаев.

По его словам, на сегодняшний день в столице Южного Урала сорок автобусов, принадлежащих муниципальному предприятию – ООО «Общественный городской транспорт», работает на сжиженном природном газе.

Начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев уточнил, что с первого января 2021-го года на маршруты в областном центре выйдет 130 автобусов большого класса: 115 из них - это транспорт ООО «ОГТ», 15 - техника других перевозчиков.

По словам Максима Кичеева, Челябинску есть куда стремиться. Он вспомнил, что, например, в период с 2001-го по 2006-й год в южноуральской столице на маршруты выходило около 500 больших автобусов.

Также чиновник порадовал обещанием, что в новом году автобусы в Челябинске станут гораздо более быстрыми, мобильными, благодаря повсеместному появлению выделенных полос для движения общественного транспорта.