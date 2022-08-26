Утверждены льготные ставки аренды за землю в Челябинской области для размещения объектов связи

В Челябинской области утвердили льготные ставки по арендной плате за земельные участки для размещения объектов связи и для осуществления деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

Соответствующий законопроект был разработан в соответствии с поручениями вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам майского совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации и внесен в Законодательное собрание губернатором Алексеем Текслером.

Принятым законом устанавливается ставка арендной платы в размере 0,7% в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для размещения объектов связи. Это позволит снизить размер арендной платы более чем в два раза.

«Изменения направлены на поддержку организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, испытывающих экономические и технические сложности, связанные с приостановкой поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования и комплектующих, в том числе на привлечение инвестиций крупных федеральных операторов связи в развитие сетей связи на территории Челябинской области, а также на стимулирование развития местных телекоммуникационных организаций, в том числе в малонаселенных территориях», – пояснил председатель комитета по экономической политике Евгений Илле.

Напомним, что в июне на заседании Законодательного Собрания депутаты уже принимали закон о поддержке компаний, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, – он позволяет вдвое снизить налог на имущество и предоставляет право воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль».

Также устанавливается ставка арендной платы в размере 0,3% в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, предоставленных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

Проекты, реализуемые через механизм концессионных соглашений, соглашений о ГЧП, заключенных с Челябинской областью, являются социально-ориентироваными, и, как правило, экономически не окупаемыми. «В связи с этим условиями таких соглашений предусмотрено возмещение концедентом (публичным партнером) понесенных расходов концессионера (частного партнера)», – отметил Евгений Илле.