31.01.2023
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
31.01.2023
Их тела закопали в лесу: южноуралец отправился в колонию за изнасилование и убийство двух девушек
31.01.2023
На Южном Урале высадится большой джазовый десант во главе с Игорем Бутманом
31.01.2023
Полицейские Челябинска изъяли поддельных сигарет по сумму свыше пяти миллионов рублей
31.01.2023
В Челябинске наградили лауреатов премии «Светлое прошлое»
31.01.2023
Коркинские студенты через песни и танцы рассказали об избранной стезе
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
24.01.2023
Назначен новый руководитель Челябинской таможни
18.01.2023
Челябинские таможенники передали социальным центрам 40 тонн сахара
29.12.2022
Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023