Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области

Тысячи тонн «запрещенки» и 350 миллионов штрафов: Челябинская таможня подвела итоги 2022 года. Узбекистан со второго места «сместил» Турцию. Китай занял третье место.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, общий стоимостной объем внешнеторгового оборота распределился следующим образом: 47% – страны СНГ, 53% – дальнее зарубежье. В 2022 году значительно увеличился (на 82% по сравнению с 2021 годом) стоимостной объем при ввозе товаров из Китая и Узбекистана.

Экспорт в прошлом году, как и в 2021, возглавил Казахстан. Узбекистан со второго места «сместил» Турцию. Китай занял третье место.

Чаще всего предприятия региона импортировали машиностроительную продукцию, минеральные продукты, металлы.

«Челябинские таможенники при осуществлении таможенного контроля товаров в 2022 году провели около 800 досмотров, что на 24% меньше показателей 2021 года. При этом результативность досмотров выросла на 9%. В результате выявленных нарушений возбудили более 500 дел об административных правонарушениях – это на 20% больше, чем в 2021году», – рассказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Мобильными группами Челябинской таможни в прошлом году проверено более 27 тысяч транспортных средств. В целях соблюдения установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации выявлено свыше тысячи тонн товаров, запрещенных к вывозу из Российской Федерации.

Челябинской таможней в 2022 году возбуждено 28 уголовных дел: по фактам контрабанды товаров и стратегических ресурсов, регистрации организации на подставное лицо, контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, незаконного вывода денежных средств.

«Челябинские таможенники пресекли 29 попыток вывоза денежных средств на сумму свыше 32 тысяч долларов США», – дополнил первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.