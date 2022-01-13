В 2022 году Челябинская область направит более 90 миллионов рублей на развитие туризма

В 2022 году Челябинская область направит более 90 миллионов рублей на развитие и продвижение туризма региона, что в четыре раза больше аналогичного показателя 2022 года.

Как отмечают в АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», на выделенные средства запланировано: провести разработку мастер-планов по

развитию туристской территории «Аркаим» и природного парка «Тургояк»,

обеспечить субсидирование детского туризма (путевок для школьников 5 – 9 классов) в

рамках нового закона о соцзаказе, региональное софинансирование грантовых конкурсов Ростуризма и многие другие проекты.

В 2022-2023 году три инвестпроекта Челябинской области – ГЛК «Аджигардак», бальнеологический курорт «Сапфир Урала» (Еткульский район) и ГЛК «Солнечная долина» – получат госфинансирование на развитие инфраструктуры.

По итогам 2021 года эксперты разместили Челябинскую область на 14 строчке независимого туристического рейтинга, который ежегодно составляет журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

В 2016 году Южный Урал находился на 30-й, в 2017 году – на 17-й, а в 2020 году – на 16 строчке рейтинга.

Все территории оценивались по девяти критериям, среди которых число граждан, размещенных в санаториях, доходность и число ночевок в коллективных средствах размещения, а также критерии, напрямую зависящие от продвижения региона, – количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе и количество публикаций в СМИ.

«Челябинская область в рейтинге опережает остальные регионы

Уральского федерального округа, - отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. - Мы действительно многое сделали в 2021 году, в том числе для продвижения Южного Урала на федеральном уровне: появился современный туристический портал, запущен первый брендовый маршрут, проведен II Всероссийский форум по развитию промышленного туризма и многое другое. Достигнуто соглашение о партнерстве с корпорацией “Туризм.РФ”».