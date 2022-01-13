В Челябинске обсудили перспективу создания производства электрозаправочных станций

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева и первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов провели рабочую встречу в первом региональном шоуруме электромобилей. Вместе с руководством компании «Электрокарс» они осмотрели парк представленных в нем электрических внедорожников и обсудили развитие рынка зарядной инфраструктуры на Южном Урале. В перспективе предпринимателям предложили создать собственное производство электрозаправочных станций.

Переход на электромобили становится общемировым трендом. Поскольку в России пока нет ни одного собственного производителя электрокаров, компания «Электрокарс» решила сделать ставку на премиальные электрокроссоверы китайского производства. Первые представительные внедорожники на электрических батареях уже представлены в челябинском шоуруме.

«Данные машины имеют много опций, мощный электромотор и емкую батарею. Они полностью адаптированы под европейский рынок и уральские погодные условия», - пояснил директор по развитию компании «Электрокарс» Семен Лапин.

Помимо развития рынка электромобилей, компания планирует всерьез заняться и зарядной инфраструктурой – в Уральском федеральном округе она уже установила 16 электрозарядных станций, 125 будет установлено в следующем году. Электрические «зарядки» появятся на автомагистралях, в общественных местах, в жилых комплексах.

Приглашение ознакомиться с ассортиментом первого специализированного шоурума и обсудить перспективы развития рынка электромобилей на Южном Урале получили министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева и первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов. Они провели рабочую встречу с руководством холдинга СТО «Молния», в чью структуру входит компания «Электрокарс».

«Правительство Челябинской области уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому в поддержку данного направления ещё в 2020 году утверждена региональная программа по оснащению зарядными станциями для транспортных средств с электродвигателями. За счет расширения использования экологичных видов транспорта можно значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, одним из основных источников которых, является автотранспорт», – прокомментировала Наталья Лугачева.

Игорь Аристов отметил, что предпринимателям необходимо не только развивать данное направление, но и расширять сферу деятельности. В частности, организовать собственное производство электрозаправочных станций, чтобы перейти с китайского оборудования на отечественное.

«От страны происхождения ввозимой на территорию России продукции зависит размер таможенной пошлины. В 2014 году был введен запрет на импорт ряда товаров из США, ЕС и нескольких других государств. Мы говорим об импортозамещении. Один из основных критериев – адвалорная доля импортных комплектующих. Полагаю, что в пятилетней перспективе экономически выгодней будет производить электрозаправочные станции в Челябинской области в кооперации с региональными предприятиями, в том числе представляющими малый и средний бизнес. А, преодолев барьер 50% доли отечественных комплектующих при производстве электрических станций, компания «Электрокарс» сможет участвовать в системе государственных закупок с продукцией российского производства. Уверен, что «Электрокарс» сможет получить не только региональную поддержку проекта, но использовать финансовые инструменты Фонда развития промышленности Российской Федерации, системным партнером которого является Торгово-промышленная палата РФ», - отметил Игорь Аристов.