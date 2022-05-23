В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы

В 33-м и 34-м микрорайонах Тополиной аллеи Челябинска будет построено две школы по программе государственно-частного партнерства. Оба учебных заведения рассчитано на 1100 мест.

Концессионером будет утвержденная правительством РФ федеральная структура ООО «ПроШкола» - дочернее общество группы компаний «Просвещение». С ним субъектам и муниципальным образованиям разрешено заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Ключевым финансовым партнером является «Сбер».

Сегодня, 23 мая, в правительстве Челябинской области были подписаны соответствующие концессионные соглашения между региональным министерством образования и ООО «ПроШкола» по строительству двух школ. В церемонии принимала участие первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Свои подписи под соглашением поставили министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Александр Антонов.

Как пояснила Ирина Гехт, решение о строительстве принято в связи с развитием новых микрорайонов (Сосновского района и Челябинска), а также с сокращением количества детей, которые обучаются во вторую смену (выполнение поручений Президента РФ).

«Стоимость школы достаточно высока. При нынешних обстоятельствах - это почти 1,5 миллиарда рублей, если мы говорим о школе на полторы тысячи учащихся. Поэтому здесь была поставлена задача - максимально увеличить количество школ для строительства с использованием различных механизмов финансирования. Это и областной бюджет, и субсидии федерального бюджета», - отметила Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, школы в Верхнеуральске и в Кунашаке также строятся с использованием механизма государственно-частного партнерства, в том числе механизма концессии, который предложило федеральное Министерство просвещения совместно с банком ВЭБ.РФ

Первый заместитель губернатора пояснила, что школы в 33-м и 34-м микрорайонах Тополиной аллеи Челябинска прошли конкурсный отбор по концессии. Завершить их строительство планируют к концу 2023 года.

Как пояснил министр образования и науки области, в рамках государственно-частного партнерства быстрее происходит процесс привлечения дополнительных средств для строительства школ. «Школы, которые прошли конкурсный отбор второй волны федерального Минпросвещения, это школы северо-запада Челябинска, который сейчас испытывает острую нехватку школьных мест», - отметил Александр Кузнецов.

В рамках концессионных соглашений в соответствии с государственной программой по развитию образования из федерального бюджета предоставляются субсидии, направленные на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов, предусматривающих создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся.