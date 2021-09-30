В Челябинской области обнулят транспортный налог для ряда предпринимателей

В Челябинской области обнулят транспортный налог для резидентов и управляющих компаний промышленных технопарков и особых экономических зон.

Сегодня, 30 сентября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области на очередном заседании одобрили внесение изменений в статью четыре регионального закона «О транспортном налоге».

Как пояснил один из инициаторов данного законопроекта, депутат Законодательного Собрания Владимир Дрёмов, в рамках совершенствования регионального законодательства в части предоставления преференций и налоговых льгот для разных категорий налогоплательщиков предлагается обнулить ставку по транспортному налогу для некоторых категорий налогоплательщиков.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога резидентов и управляющие компании промышленных технопарков Челябинской области – на пять налоговых периодов. В Челябинской области в настоящий момент на площадке АО НПО «Электромашина» создается промышленный технопарк «ЗЭМ».

Кроме того, предлагается также освободить от уплаты транспортного налога резидентов и управляющие компании особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области – на 10 лет.

«На сегодняшний день ведется работа по созданию такой зоны на базе ТЛК в Южноуральске, - отметил Владимир Дрёмов и подчеркнул. - Данные категории являются одними из драйверов развития экономики в области. Категории очень перспективные».

Ставка транспортного налога будет обнулена только для специализированной автомобильной техники, исключая легковые автомобили: по грузовым автомобилям, автобусам и другим самоходным машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (кроме мотосаней и снегоходов).

«Выпадающие доходы не носят критический характер», - уточнил Владимир Дрёмов.

Депутаты приняли законопроект сразу в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.