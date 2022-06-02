В Челябинской области повысили размеры детских пособий

В Челябинской области увеличен размер пособий и выплат семьям с детьми, которые исчисляются с учетом прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, с первого июня по поручению президента РФ Владимира Путина прожиточный минимум (ПМ) повышен на 10%. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об индексации размера регионального ПМ. В связи с этим были изменены и размеры ряда пособий и выплат семьям с детьми.

«В целом повышение коснётся порядка 100 тысяч южноуральских семей. Перерасчет размеров пособий и выплат будет произведен автоматически, обращаться никуда не нужно», - отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С первого июня 2022 года размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составит 13 тысяч 688 рублей, ежемесячной выплаты при рождении третьего и (или) последующих детей - 13 тысяч 688 рублей

Размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет составляет шесть тысяч 844 рубля (для тех, кто имеет право на получение 50%), 10 тысяч 266 рублей (75%) и или 13 тысяч 688 рублей (100% от регионального прожиточного минимума на ребенка).

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) второго ребенка с первого июня будет равна шесть тысяч 844 рубля.

Одинокий трудоустроенный родитель будет получать пособие на ребенка-инвалида в размере 15 тысяч 741 рубль (с учетом районного коэффициента 1,15).

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) и на воспитание в приемные семьи с первого июня 2022 года – 13 тысяч 688 рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

С первого июня 2022 года прожиточный минимум в расчете на душу населения равен 13 тысяч 76 рублей; для трудоспособного населения – 14 тысяч 253 рубля; для пенсионеров – 11 тысяч 245 рублей; для детей – 13 тысяч 688 рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с первого июня 2022 года – 28 тысяч 506 рублей). Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и (или) последующих детей

Право на эту выплату имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с первого июня 2022 года – 28 тысяч 506 рублей). При назначении учитывается занятость родителей. Подать заявление можно в управлении социальной защиты, в МФЦ или на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Право на эту меру соцподдерки имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, с учетом дополнительных условий – это имущественный критерий на дату подачи заявления и критерий «нулевых доходов» за расчетный период. Подать заявление можно на едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или в управлении социальной защиты по месту жительства.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, с учетом дополнительных условий – это имущественный критерий на дату подачи заявления и критерий «нулевых доходов» за расчетный период. Подать заявление на выплату можно через единый портал государственных и муниципальных услуг, в клиентских службах ПФР и МФЦ.

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) второго ребенка

Право на выплату имеют семьи, если ребенок рожден начиная с первого января 2022 года по 30 ноября 2024 года включительно и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. При назначении учитывается занятость родителей. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Пособие на ребенка-инвалида одинокому трудоустроенному родителю

Право на пособие имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума.

Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) и на воспитание в приемные семьи

Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг.