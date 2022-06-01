01.06.2022
Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС
01.06.2022
Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание
01.06.2022
В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости
31.05.2022
За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить
31.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июня
31.05.2022
В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей
В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%
31.05.2022
В Челябинской области отменен обязательный масочный режим
31.05.2022
Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист
31.05.2022
Лазарев: Послание губернатора – правильный формат, с ним должны выступать и главы
31.05.2022
Текслер: Люди стали верить в Челябинскую область и связывать с ней свое будущее
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022