В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

С первого июня размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен на 10 процентов.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать с первого июня 2022 года величину прожиточного минимума, минимальный размер оплаты труд, а также пенсии.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, которым повышаются с первого июня страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда на 10%.

В целом по стране прожиточный минимум на душу населения составит 13 тысяч 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 тысяч 172 рубля, для детей – 13 тысяч 501 рубль, для пенсионеров – 11 тысяч 970 рублей.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Челябинской области, с первого июня в регионе величина прожиточного минимума 13 тысяч 76 рублей на душу населения, в том числе для трудоспособного населения – 14 тысяч 253 рубля, для пенсионеров – 11 тысяч 245 рублей, на детей – 13 тысяч 688 рублей.

В правительстве РФ уточнили, пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране с первого июня вырастут до 19 тысяч 360 рублей, минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 тысяч 279 рублей.

Напомним, в 2022 году по решению президента МРОТ и прожиточный минимум были проиндексированы на уровни, превышающие темпы ожидаемой инфляции - на 8,6%.

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы.

Величина прожиточного минимума используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, а также используется при начислении выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, размера федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов россиян.